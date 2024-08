Eerste echte bewijs voor een slimme robot van Apple is gevonden

Onlangs verscheen het bericht dat Apple werkt aan een slimme robot voor in huis. Inmiddels is er bewijs dat dit inderdaad het geval is.

Bewijs voor slimme robot van Apple

In het eerdere bericht staat dat Apple onlangs prioriteit heeft gegeven aan de ontwikkeling van een slimme robot. Inmiddels is er dus nieuwe informatie verschenen waarin staat dat het bedrijf Foxconn van Apple de opdracht heeft gekregen om de robotarm en de behuizing voor het apparaat te maken.

Volgens iPhone Addict staat er in een Taiwanees rapport dat Foxconn de robotarm en behuizing voor het product gaat maken. Dit is een vrije vertaling van het bericht:

Hongzhun (onderdeel van Foxconn) staat bekend om zijn expertise in de massaproductie van robotonderdelen, in het bijzonder voor de Hon Hai’s ‘FoxBot’-robot. Dit bedrijf gaat de mechanische onderdelen en behuizingen van Apple’s toekomstige robot met codenaam ‘J595’ produceren.

Een robotachtig apparaat

Afgelopen april verschenen er al geruchten dat Apple in het geheim werkte aan een volwaardige huishoudelijke robot. Het leek toen nog erg onwaarschijnlijk dat zo’n robot ooit werkelijkheid zou worden en dat het anders zeker nog meer dan tien jaar zou gaan duren. Maar de robot van Apple blijkt heel wat minder ambitieus te zijn dan toen werd gedacht en daardoor is het ook gelijk een stuk realistischer.

Volgens Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg werkt Apple inmiddels met een team van een paar honderd mensen aan een robotachtig apparaat voor thuisgebruik, met een soort iPad op een dunne robotarm. Het scherm van het product kan op en neer kantelen en 360 graden draaien, zodat het scherm automatisch in de richting van de gebruiker in de kamer kan bewegen. Daarnaast zou het apparaat dienen als centrale besturing van je slimme huis met Apple HomeKit.

Apple zou van plan zijn om de slimme robot al in 2026 of 2027 op de markt te brengen en streeft naar een uiteindelijke verkoopprijs van rond de 1000 dollar. Uiteraard kunnen de plannen weer veranderen naarmate de ontwikkeling vordert. Wanneer dat het geval is, lees je er natuurlijk alles over op iPhoned!