Musk geeft Twitter veelgevraagde functie (en die is helemaal gratis)

Nu Elon Musk Twitter definitief heeft overgenomen lijkt een van de meest gevraagde functies eindelijk voor iedereen naar het platform te komen: met een bewerkknop kan je tweets in de toekomst ook na het plaatsen nog aanpassen.

Bewerkknop op Twitter

Tot ergernis van velen kunnen tweets niet meer aangepast worden nadat ze online staan. Musk peilde onder zijn Twitter-volgers eerder al wat zij vinden van het toevoegen van een bewerkingsknop voor iedereen, waarbij meer dan zeventig procent voor ‘yse’ stemde (had die de poll maar achteraf bewerkt). Eerder was de bewerkingsknop alleen beschikbaar voor Twitter Blue-abonnees en ook slechts in een aantal landen. Met Musk nu als Twitter-topman lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de bewerkingsknop naar alle gebruikers komt.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Bewerken kan tot dertig minuten

Een tweet kan overigens ook met een bewerkknop niet onbeperkt aangepast worden. De nieuwe functie geeft iedere gebruiker de kans om tot maximaal dertig minuten na het plaatsen van de tweet het bericht te veranderen. De tweet wordt vervolgens voorzien van een label, waaraan gebruikers kunnen zien dat de tweet is aangepast. Bovendien blijft de bewerkingsgeschiedenis van de tweet zichtbaar, waarbij de eerdere versies van de tweet voor iedereen te zien blijven.

Gratis en voor iedereen

De bewerkknop op Twitter lijkt gratis en voor iedereen beschikbaar te worden. Op dit moment kunnen enkel gebruikers met een Twitter Blue-abonnement in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland en Australië een geplaatste tweet aanpassen. Deze functie wordt dus uitgebreid naar de gratis versie van Twitter. Het is nu nog onduidelijk of deze update ook naar Nederland en België komt, maar het lijkt erop dat dit om een wereldwijde update van Twitter gaat.

Nieuwe functies sinds de overname

Een andere verandering die Musk heeft genoemd is het beschikbaar stellen van het bekende verificatiesymbool tegen betaling. Nu kunnen gebruikers bij Twitter een verificatieverzoek indienen om het blauwe vinkje achter hun gebruikersnaam te krijgen, maar in de toekomst moet dit voor 8 dollar per maand voor iedereen mogelijk zijn. Bovendien moet je bij dit abonnement voortaan ook minder advertenties te zien krijgen.

Nieuw alternatief: Mastodon

Eind oktober nam Musk Twitter definitief over. Dat deze overname gepaard gaat met grote veranderingen voor het platform, mag ondertussen wel duidelijk zijn. Musk ontsloeg direct na zijn overname bijvoorbeeld de top van het bedrijf. Hoe Twitter er over een tijd daadwerkelijk uit gaat zien is nog onduidelijk, Musk heeft in ieder geval grootse plannen. De Twitter-vogel is immers pas net vrij, zoals Musk zelf zegt. Veel Twitter-gebruikers wachten deze veranderingen in ieder geval niet af en lijken over te stappen naar Mastodon, het alternatief voor Twitter.