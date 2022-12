Beveiliging iCloud wordt veel beter (maar vergeet je wachtwoord niet)

Apple heeft aangekondigd dat de beveiliging van iCloud een stuk beter wordt. Alleen wordt het nu nog belangrijker om je wachtwoord nooit te vergeten.

End-to-end encryptie op iCloud

iCloud maakte al gebruik van end-to-end encryptie bij een aantal diensten op je iPhone, iPad en Mac. Voorbeelden van deze diensten zijn gezondheidsgegevens en het opslaan van wachtwoorden in iCloud.

Wat houdt end-to-end versleuteling precies in? End-to-end encryptie zorgt ervoor dat alleen jij en de persoon met wie je communiceert het gesprek kan lezen of luisteren. Het gesprek is als het ware versleuteld, en dat wordt ook wel ‘encryptie’ genoemd. Derden als Apple kunnen zodoende de inhoud van het gesprek niet zien, waardoor het gesprek beter beveiligd is.

Berichten en foto’s worden op iCloud voorzien van end-to-end encryptie

Deze end-to-end versleuteling wordt nu dus uitgebreid naar meer iCloud-diensten. De beveiliging komt nu ook naar de volgende diensten:

Reservekopieën van apparaten

Berichten

iCloud Drive

Notities

Foto’s

Herinneringen

Safari-bladwijzers

Siri Opdrachten

Spraakopnames

Pasjes in je de Wallet-app

Een flinke lijst dus, maar geen onnodige luxe als het aan ons ligt. iCloud staat immers vol met persoonlijke gegevens, dus het is van groot belang dat deze goed beveiligd zijn. Met end-to-end encryptie is dit eindelijk het geval.

Advanced Data Protection: bewaar je reservecodes goed

Met de uitgebreide end-to-end encryptie heeft Apple dus geen toegang meer tot jouw bestanden. Dit betekent dat als jij zelf niet meer in je iCloud-account komt, Apple je niet meer verder kan helpen. Het is dus erg belangrijk om de reservecode van je iCloud-account ergens goed te bewaren. Met zo’n code kom je het account toch in, ook als je je wachtwoord bent vergeten.

De Advanced Data Protection op iCloud – Apples benaming voor het instellen van end-to-end encryptie – moet je in iOS 16.2 handmatig inschakelen. Voordat je de beveiliging inschakelt moet je een accountherstelcontact of herstelcode configureren. Zo heb je ook als je je wachtwoord niet meer weet via een omweg nog steeds toegang tot jouw account.

Betere beveiliging op iCloud snel beschikbaar

De Advanced Data Protection op iCloud komt al snel beschikbaar in iOS 16.2. De versleuteling wordt voor het einde van dit jaar uitgebracht in de Verenigde Staten en de rest van de wereld volgt begin 2023. Voor die tijd kan je jouw Apple ID al beter beveiligen met tweestapsverificatie, zodat je zeker weet dat jouw bestanden niet makkelijk te bereiken zijn.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!