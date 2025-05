Betaalde versie van WhatsApp op de iPhone: dit is er bekend

WhatsApp is op dit moment gratis te installeren op de iPhone, maar dat is niet altijd zo geweest. Dit moet je weten over de betaalde versie van WhatsApp.

Betaalde versie van WhatsApp

Op de iPhone zijn miljoenen gratis apps beschikbaar. Eén van die applicaties is WhatsApp, maar dat was niet altijd het geval. Waar Android-gebruikers WhatsApp gratis konden installeren, had de berichtendienst op de iPhone lange tijd wél een betaalde versie. Om WhatsApp op je iPhone te gebruiken was jarenlang een eenmalige betaling van 0,79 euro nodig. Later werd dit bedrag verhoogd naar 0,89 euro, gevolgd door 0,99 euro.

Dat is een groot verschil met de huidige versie van WhatsApp, die gratis te gebruiken is. Gebruikers met een iPhone moesten tot 2013 betalen om WhatsApp te installeren. De berichtendienst werd dat jaar gratis om te downloaden, maar niet om te gebruiken. Het eerste jaar kon WhatsApp kosteloos gebruikt worden op de iPhone, daarna moest een abonnement van één euro per jaar worden afgesloten. Pas in 2016 werd dat abonnement afgeschaft.

Blijft WhatsApp gratis?

Na het afschaffen van het abonnement is WhatsApp gratis te gebruiken. De kans is klein dat daar verandering in komt, want de berichtendienst heeft te maken met steeds meer concurrentie. Zo zijn Signal en Telegram de laatste jaren populairder geworden, zeker omdat WhatsApp en moederbedrijf Meta en slechte naam hebben op het gebied van privacy. Een betaalde versie van WhatsApp zou deze concurrentie waarschijnlijk alleen maar in de kaart spelen.

Het is daarom de verwachting dat WhatsApp gratis blijft om te gebruiken. Toch is het mogelijk dat er naast deze gratis variant ook een betaalde versie van WhatsApp komt. Bij Instagram en Facebook heeft Meta soortgelijke abonnementen geïntroduceerd. Als je voor deze diensten betaalt, krijg je geen advertenties te zien en krijg je meer voordelen. Mogelijk krijgt WhatsApp uiteindelijk ook een dergelijke optie, maar dat is nog lang niet het geval.

WhatsApp Business is al betaald

Overigens zijn niet alle diensten van WhatsApp gratis te gebruiken, want de WhatsApp Business API is al een betaalde versie van de berichtendienst. WhatsApp Business API is bedoelde voor middelgrote en grote bedrijven, die klantrelaties willen beheren en onderhouden via WhatsApp. Bedrijven kunnen op die manier geautomatiseerde berichten sturen en klantvragen verwerken, maar dat kost wel geld.

De maandelijkse abonnementskosten van WhatsApp Business API zijn afhankelijk van de aanbieder. Er is op dit moment dus al een betaalde versie van WhatsApp, maar die is niet bedoeld voor de gemiddelde gebruiker. Het is de verwachting dat WhatsApp kosteloos blijft om te gebruiken, maar het blijft de vraag in welke vorm er wél wordt betaald. Dat gebeurt nu in de vorm van data, later komen daar mogelijk advertenties bij. De kans is in ieder geval klein dat je ooit weer geld moet neerleggen voor WhatsApp.