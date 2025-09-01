Eindelijk: dit betaalbare automerk krijgt binnenkort CarPlay Ultra 

Ben jij aan het wachten op de nieuwe generatie van CarPlay? Dan hebben we goed nieuws, want dit betaalbare automerk krijgt eindelijk CarPlay Ultra!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay Ultra

Het is alweer even geleden dat Apple de nieuwe generatie van CarPlay aankondigde. In mei 2025 presenteerde Apple CarPlay Ultra, dat een enorme update voor het besturingssysteem is. Met CarPlay Ultra krijg je toegang tot veel meer functies van de auto, zo kun je ook de radio en temperatuur regelen via het besturingssysteem. Daarvoor moet het automerk wel ondersteuning bieden voor CarPlay Ultra.

Op dit moment werkt slechts een klein aantal auto’s met CarPlay Ultra. Dat zijn er geen voor het grote publiek, want het gaat om wagens van automerken als Aston Martin. Daardoor is CarPlay Ultra nu alleen nog te gebruiken in auto’s met een beginprijs van ongeveer 200.000 euro, maar daar komt binnenkort verandering in. Volgens Top Gear komt Hyundai binnenkort met een betaalbare auto, die ondersteuning biedt voor CarPlay Ultra.

Hyundai Ioniq 3

Hyundai werkt aan de Ioniq 3, de nieuwe elektrische auto van het bedrijf. Dit wordt naar verluidt de eerste wagen van dat automerk met ondersteuning voor CarPlay Ultra. Dat is niet alles, want dit wordt dan ook de eerste elektrische auto die werkt met CarPlay Ultra. Er zijn nog geen elektrische wagens die werken met de nieuwe generatie van het besturingssysteem. In plaats daarvan kiezen fabrikanten steeds vaker voor eigen software in nieuwe (elektrische) wagens.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat geldt dus niet voor Hyundai, want het automerk kondigt binnenkort de Ioniq 3 mét ondersteuning voor CarPlay Ultra aan. Het is de verwachting dat de nieuwe elektrische wagen tijdens een evenement in München wordt gepresenteerd. Dat evenement vindt plaats van 9 september tot en met 14 september. Die week weten we meer over de nieuwe auto van Hyundai en of deze inderdaad werkt met CarPlay Ultra.

Meer over CarPlay Ultra

Hyundai brengt de Ioniq 3 vermoedelijk voor ongeveer 35.000 euro op de markt. Dat is nog steeds een behoorlijk bedrag, maar is een groot verschil met de auto’s waar CarPlay Ultra nu in te gebruiken is. Het is nog onduidelijk of CarPlay Ultra ook naar andere wagens van het automerk komt. Mogelijk horen we daar volgende week meer over, als Hyundai de nieuwe auto presenteert in München.

CarPlay Ultra wordt binnenkort dus veel betaalbaarder, als Hyundai de Ioniq 3 uitbrengt. De nieuwe generatie het besturingssysteem neemt vrijwel alle schermen in de auto over, waardoor je CarPlay ook terugziet bij het display met de snelheidsmeter van de wagen. Helaas krijgt niet ieder automerk CarPlay Ultra. Ben je benieuwd welke fabrikanten de update wel ondersteunen? Lees hier welke auto’s CarPlay Ultra krijgen en bekijk hier welke automerken juist geen ondersteuning bieden. Schrijf je daarnaast in voor onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft over CarPlay Ultra!