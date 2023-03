Top 10 bestverkochte telefoons in 2022: deze iPhone staat op één

De top 10 van de bestverkochte telefoons in 2022 is bekend. Apple heeft het vorig jaar bijzonder goed gedaan, maar welke iPhone staat op nummer één?

Apple domineert top 10

De top 10 van de wereldwijd bestverkochte telefoons in 2022 is bekendgemaakt. Uit de data van Counterpoint Research blijkt dat Apple maar liefst acht van de tien plekken in de top 10 bestverkochte telefoons bezet. Apple heeft vorig jaar dus goede zaken gedaan, ondanks een aantal grote tegenslagen aan het einde van 2022.

Volgens de data van Counterpoint is Samsung de enige echte grote concurrent van Apple in 2022 als het aankomt op verkoopcijfers. Ben je benieuwd naar de gehele top 10? iPhoned zet de bestverkochte telefoons voor je onder elkaar.

iPhone 13 bestverkochte telefoon van 2022

De grote winnaar van 2022 is de iPhone 13. Van alle telefoons die wereldwijd verkocht werden was maar liefst 5 procent een iPhone 13, waarmee de telefoon ruim op de eerste plaats staat van de bestverkochte telefoons in 2022. De iPhone 13 Pro Max en de iPhone 14 Pro Max volgen op de tweede en derde plek.

Vooral de notering van de iPhone 14 Pro Max is verrassend in deze lijst. Dit is namelijk de eerste keer dat een Pro Max-model hoger eindigt dan de ‘normale’ Pro in het jaar dat de telefoons gelanceerd zijn. Deze cijfers kunnen echter vertekend zijn door de productieproblemen van de iPhone 14 Pro, waardoor Apple (veel) minder iPhone 14 Pro‘s heeft verkocht in de laatste maanden van 2022.

Het is weinig verrassend dat van de iPhone 14-serie alleen de iPhone 14 Plus niet voorkomt in de lijst van bestverkochte telefoons in 2022. Apple stopte eerder al tijdelijk de productie van de iPhone 14 Plus door tegenvallende verkoopcijfers. Dit is nu dus ook terug te zien in het overzicht van bestverkochte telefoons. Hieronder zie je de complete top 10 van bestverkochte telefoons in 2022:

iPhone 13 – 5% iPhone 13 Pro Max – 2,6% iPhone 14 Pro Max – 1,7% Samsung Galaxy A13 – 1,6% iPhone 13 Pro – 1,6% iPhone 12 – 1,5% iPhone 14 – 1,4% iPhone 14 Pro – 1,2% iPhone SE (2022) – 1,1% Samsung Galaxy A03 – 1,1%

De percentages achter de telefoons geven aan hoeveel procent van de wereldwijd verkochte telefoons bestaat uit dat toestel. Zo is dus van het totaal aantal verkochte toestellen afgelopen jaar 2,6 procent een iPhone 13 Pro Max en 1,7 procent een iPhone 14 Pro Max. In totaal was 28 procent van alle verkochte iPhones vorig jaar een iPhone 13, waarmee het dus de bestverkochte telefoon van 2022 is.

iPhone 13 of iPhone 14 kopen? Check de beste prijzen

De iPhone 13 is dus de bestverkochte telefoon van 2022. De telefoon draait op dezelfde chip als de iPhone 14 en is daarmee nog steeds enorm snel. Wil je toch voor de iets nieuwere iPhone 14 Pro gaan? Check dan de beste prijzen in onze prijsvergelijker:

