Dit waren de bestverkochte smartphones van het afgelopen jaar

De website Counterpoint Research heeft onderzocht wat het afgelopen jaar de bestverkochte smartphones waren. Dit moet je weten.

Het zal geen verrassing zijn dat er geen iPhone uit de 16-serie in de bestverkochte smartphones van het afgelopen jaar te vinden is. Die heeft tot nog toe wereldwijd namelijk relatief slecht verkocht. Desondanks bestaat de top 3 helemaal uit iPhones. Maar dat zijn iPhones uit de 15-serie. De 4e en 5e plek zijn voor Samsung-toestellen, gevolgd door de iPhone 14 op de 6e plek.

De bestverkochte smartphone in het vierde kwartaal van 2024 is de reguliere iPhone 15, met 3 procent van de totale smartphonemarkt wereldwijd. Volgens Counterpoint Research worden de tweede en derde plek ingenomen door de iPhone 15 Pro Max en de iPhone 15 Pro.

De volledige top 10 ziet er als volgt uit:

Counterpoint Research maakt geen echte cijfers van de bestverkochte smartphones bekend, maar zegt wel dat de Pro Max het bijzonder goed deed in vergelijking met vorig jaar:

The iPhone 15 Pro Max closed the gap with the iPhone 15 compared to a year back as consumers opted for a better camera and display facilitated by easier financing and trade-ins.