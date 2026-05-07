Dit is de bestverkochte smartphone van 2026 (en het is níét de beste)

De bestverkochte smartphone in de eerste drie maanden van 2026 is een iPhone, maar waarschijnlijk is het niet de iPhone die je verwacht.

Dit is de bestverkochte smartphone van 2026

Uit een nieuw rapport van Counterpoint Research blijkt dat Apple in de eerste drie maanden van 2026 bijna de helft van alle inkomsten op de smartphone-markt voor zijn rekening nam. Het bedrijf heeft in dat eerste kwartaal zelfs twee omzetrecords gebroken.

Ten eerste veroverde Apple 48 procent van de totale omzet op de smartphonemarkt. Dat is het hoogste marktaandeel ooit in een eerste kwartaal. Ten tweede noteerde Apple de snelste omzetgroei op jaarbasis van alle toonaangevende smartphonemerken. Een jaar eerder was het marktaandeel namelijk nog 43 procent.

Samsung op de tweede plaats

Samsung eindigde op ruime afstand op de tweede plaats met een omzetaandeel van 18 procent, gevolgd door OPPO (inclusief OnePlus- en realme-toestellen) met 6 procent, Xiaomi met 5 procent en vivo met 4 procent. Volgens Counterpoint hebben de hogere smartphone-prijzen in 2026 als gevolg van het aanhoudende tekort aan geheugenchips ertoe bijgedragen dat de totale gemiddelde verkoopprijs met 12 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar, tot 399 dollar.

Uit het rapport blijkt verder dat Apple en Samsung met elk 21 procent een gelijk aandeel hebben in het aantal verzendingen van smartphones. Xiaomi staat op de derde plaats met 12 procent, gevolgd door OPPO met 10 procent en vivo met 7 procent. Er staat ook dat het aantal verzendingen in de loop van 2026 waarschijnlijk nog zal dalen en dat de gemiddelde verkoopprijs nog zal stijgen. Dit is allebei het gevolg van de prijsdruk door het tekort aan geheugenchips. Een herstel wordt pas eind 2027 verwacht.

iPhone 17 en iPhone 17 Pro Max

De groei van Apple komt met name door een aanhoudende vraag naar de standaard iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max. Doordat deze modellen een groter aandeel in de verkoop innamen, steeg de gemiddelde verkoopprijs van Apple met 11 procent ten opzichte van vorig jaar. In tegenstelling tot zijn concurrenten wist Apple zijn prijzen grotendeels stabiel te houden ondanks stijgende materiaalkosten. Bekijk hieronder de beste deals voor de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro Max.

De iPhone 17 draait op een A19-chip en heeft standaard 256 GB opslagruimte. Het 6,3-inch scherm is voorzien van ProMotion en ondersteunt always-on. Verder zitten er twee 48-megapixelcamera’s aan de achterkant en een 18-megapixelcamera aan de voorkant met Center Stage.

De iPhone 17 Pro Max is het huidige toptoestel van Apple. Het toestel draait op een A19 Pro-chip en heeft een scherm van 6,9 inch. Je hebt maar liefst drie 48-megapixelcamera’s aan de achterkant en kunt tot 8x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Verder krijg je 12 GB werkgeheugen en een batterijduur tot 37 uur video afspelen.