Verrassend: dit was de bestverkochte iPhone in het vierde kwartaal van 2025

Onderzoeksbureau Counterpoint heeft cijfers bekendgemaakt waaruit blijkt wat in het vierde kwartaal van 2025 de bestverkochte iPhone was.

Het onderzoek van Counterpoint toont in eerste instantie aan dat iPhones goed vertegenwoordigd zijn in de top 10 bestverkochte smartphones van het vierde kwartaal van 2025. De top 3 bestaat zelfs helemaal uit iPhones van de 17-serie. In totaal zijn maar liefst vijf plaatsen van de tien in beslag genomen door iPhones.

De bestverkochte smartphone is volgens het rapport van Counterpoint Research de iPhone 17 Pro Max, gevolgd door de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro. De iPhone 16 volgt op de vierde plaats, terwijl de iPhone 16e op de achtste plaats eindigt. De iPhone Air komt niet voor in de top 10.

Samsung bezet vier plaatsen van de top 10, met de Galaxy A56 op de 5e plek, de Galaxy A36 op de 6e plek, de Galaxy A07 op de 7e plek en de Galaxy S25 op de 10e plek. Xiaomi staat ten slotte op de negende plek met de Redmi A5.

23 procent van de wereldwijde verkoop

Volgens Counterpoint zijn de top 10 smartphones goed voor 23 procent van de wereldwijde verkoop in het vierde kwartaal, waarbij de bestverkochte iPhone 17 Pro Max alleen al 5 procent voor zijn rekening neemt. Het hele jaar door wist Apple iPhone-modellen steevast in de top 10 van Counterpoint te houden en bezette het de eerste drie plaatsen. Samsung en Xiaomi wisselden elk kwartaal van plaats, met uitzondering van het derde kwartaal, waarin Xiaomi niet voorkwam.

Uit het rapport van Counterpoint blijkt ook dat de iPhone 16 het enige iPhone-model is dat het hele jaar door in de top 10 stond.