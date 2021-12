Dit is het beste van Netflix in 2021 (en een vooruitblik op 2022!)

We hebben het afgelopen jaar veel te veel gekeken om jou te kunnen vertellen wat het beste van Netflix 2021 is. Ook blikken we kort vooruit op 2022.

Het beste van Netflix 2021

Geen streamingdienst kan tegen het enorme aanbod van series en films op die Netflix blijft toevoegen. Gelukkig hebben wij gênant veel uren gekeken zodat we jou precies kunnen vertellen welke series en films je absoluut nog even moet checken als je deze hebt gemist. Zowel de winnaars die we aanwijzen als de runner-ups zijn de moeite meer dan waard.

Wij beperken ons hier wel tot de exclusieve Netflix-series en -films. Niet de aangekochte content, want die verdwijnt op een gegeven moment weer. Deze series en films blijven op Netflix en zijn over een paar jaar nog steeds relevant.

Laat vooral ook in de reacties weten wat jij het beste van Netflix 2021 vond, want we hebben moeilijke keuzes moeten maken en dan vallen er toch geliefde series en films af.

Beste nieuwe serie: Squid Game

Squid Game was niet alleen de grootste serie voor Netflix in 2021, maar één van de grootste culturele dingen wereldwijd dit jaar. Dat is niet voor niets. De hype is het namelijk allemaal waard. In deze serie volg je een groep mensen met enorme schulden. Ze krijgen de eenmalige kans om een hoop geld te verdienen, maar daarvoor moeten ze spelletjes uit hun jeugd spelen. Dat lijkt onschuldig, behalve dat de verliezers en valsspelers direct worden vermoord.

In de eerste twee afleveringen moet de show een beetje op gang komen, maar daarna zit je in een achtbaan met je armen omhoog en blijf je zitten tot het eind. Deze serie is puur smullen geblazen. Het kostte tien jaar om Squid Game te maken en dat was het wachten waard. Hopelijk komt het tweede seizoen iets sneller.

Beste nieuwe serie runner-ups

Lupin

Maid

Sweet Tooth

Shadow and Bone

Beste nieuwe seizoen: Sex Education (seizoen 3)

Sex Education heeft alles. De serie is goed geschreven en uitstekend geacteerd. De sets zijn mooi, je moet lachen en huilen en ook qua diversiteit scoort Sex Education hele hoge punten.

De serie volgt een groep studenten die allemaal druk bezig zijn met hun seksualiteit. In dit seizoen is er een nieuw schoolhoofd dat een stapel nieuwe regels invoert. Want het moet maar eens afgelopen zijn met al die seks. Iedereen moet een uniform aan en niemand mag meer naast elkaar lopen in de wandelgangen.

Hoewel het niet leuk is om te zien hoe de individualiteit van onze geliefde studenten wordt weggedrukt, is dit net wat de serie nodig had. Een twist die voor nieuwe verhalen zorgt, onder andere over non-binair zijn in een binaire wereld. Hopelijk volgen er nog heel veel seizoenen van deze waanzinnige serie.

Beste nieuwe seizoen runner-ups

You (seizoen 3)

La Casa de Papel (seizoen 6)

Master of None (seizoen 3)

I Think You Should Leave with Tim Robinson (seizoen 2)

Beste film: The Power of the Dog

Netflix heeft geen goede geschiedenis als het gaat om films, want de streamingdienst is altijd beter geweest in series. Dit jaar leek het bedrijf meer dan ooit zijn best te doen om ook exclusieve kwaliteitsfilms te maken. Het ultieme voorbeeld daarvan is The Power of the Dog.

In deze film volg je twee broers op een ranch. De ene broer is de stoere leider, terwijl de andere broer zich meer bezighoudt met zijn nieuwe liefde. Hij trouwt, waardoor zijn vrouw en haar zachtaardige zoon op de ranch komen wonen. De stoere broer, gespeeld door Benedict Cumberbatch, heeft het daar moeilijk mee en maakt het leven van de nieuwe familieleden zwaar.

De film is ijzersterk gemaakt, met voornamelijk de acteerprestaties als hoogtepunt. Dit is een film die genomineerd gaat worden voor veel verschillende prijzen. Deze moet je echt gezien hebben.

Beste film runner-ups

Passing

Tick, Tick… Boom!

The Harder They Fall

Space Sweepers

Het beste uit Nederland: De Slag om de Schelde

Er worden steeds meer series en films voor Netflix gemaakt in Nederland. Dat dit kwaliteit kan opleveren blijkt wel uit de film De Slag om de Schelde. De film vertelt de verhalen van drie mensen, die met elkaar verwikkeld raken op het Zeeuwse Walcheren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een Nederlandse jongen die voor de nazi’s werkt, een Zeeuws meisje dat bij het verzet betrokken raakt en een Engelse piloot. Dit is een van de beste Nederlandse oorlogsfilms ooit gemaakt.

Het beste uit Nederland runner-ups

Undercover (seizoen 3)

Forever Rich

De Familie Claus 2

Misfit: De Serie

Beste animatie: The Mitchells vs. The Machines

Voor liefhebbers van animatiefilms en -series was er ook een hoop te genieten in 2021. Met als recentelijk hoogtepunt nog Arcane, gebaseerd op de game League of Legends. Maar de prijs gaat dit jaar toch naar de film The Mitchells vs. The Machines.

Deze film gaat over een gezin waarin de vader moeite heeft dat zijn kinderen zich voornamelijk met schermen bezighouden. Zodra de aarde wordt overgenomen door robots dankzij een Facebook-achtig bedrijf, moeten ze samenwerken om iedereen te redden. Dat gebeurt in een fijne en super creatieve film.

Beste animatie runner-ups

Arcane

Love, Death and Robots (seizoen 2)

Inside Job

Pacific Rim: The Black

Beste comedy special: Bo Burnham – Inside

Net als Squid Game heeft ook Inside, de special van komiek Bo Burnham, de gemoederen flink beziggehouden in 2021. Bo zat tijdens de quarantaine thuis opgesloten en wou toch een special maken. Het resultaat is een film waarin je ziet hoe Bo langzaam aftakelt, waarin hij zelf de camera’s en belichting regelt en er geen publiek aanwezig is. deze neerwaartse spiraal is uiteraard niet zonder humor. Voornamelijk de liedjes blijven nog lang hangen.

Beste comedy special runner-ups

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo)

Russell Howard: Lubricant

Nate Bargatze: The Greatest Average American

Beste realityserie: Love on the Spectrum (seizoen 2)

Als je houdt van realityseries, dan zit je ook bij Netflix goed. Van de meest neppe en cheesy smultelevisie naar hartverwarmende series. Love on the Spectrum behoort tot die tweede categorie. Geen realityserie is zo oprecht en zo mooi. Je volgt in deze show enkele mensen die op het autistische spectrum zitten, terwijl ze op dates gaan om de liefde te vinden. Het duurt niet lang tot je het beste wil voor deze open mensen.

Beste realityserie runner-ups

Too Hot to Handle (seizoen 2)

Sparking Joy With Marie Kondo

Cooking With Paris

The Circle (seizoen 2 en 3)

Netflix in 2022

In 2022 gaan de prijzen omhoog van Netflix. Voor een premium abonnement betaal je dan 15,99 euro per maand. Blijft dat wel de moeite waard? Netflix hoopt zijn abonnees te behouden met onder andere nieuwe seizoenen van topseries zoals The Crown, Stranger Things, Bridgerton, Peaky Blinders, The Umbrella Academy en Lupin.

Ook komt de langverwachte serie The Sandman uit, gebaseerd op het werk van Neil Gaiman. En nieuwe series rond Resident Evil, The Witcher en Cyberpunk. Daarnaast komt er nog veel en veel meer.

