Na alle kijktips van het afgelopen jaar is het hoog tijd om terug te kijken. Dit was het beste van Netflix 2020, met ook onze favorieten van Apple TV Plus en Disney Plus.

Het beste van Netflix 2020: en meer

Bij de start van elke nieuwe maand geven we je tips over wat je die maand op Netflix, Apple TV Plus en Disney Plus kunt verwachten. Nu het jaar voorbij is, kijken we terug. Wat was nou echt het beste van Netflix? En wat mag je niet missen op Apple TV Plus en Disney Plus? We zetten alles op een rijtje.

Beste nieuwe serie op Netflix

Winnaar: The Queen’s Gambit

Netflix heeft in 2020 helaas een hele hoop series geannuleerd, maar er zijn ook een aantal nieuwe topseries bijgekomen. Sommige daarvan, zoals Unorthodox, hebben maar een enkel seizoen. Anderen, zoals The Haunting of Bly Manor, zijn eigenlijk een soort een vervolg, maar ook weer niet.

The Queen’s Gambit valt waarschijnlijk in die eerste categorie, maar het succes is zo groot dat het ons niet zou verbazen als Netflix hier toch een volledige serie van wil maken. De serie gaat over een jonge vrouw met een drugsprobleem en een groot talent voor schaken. Met een goede stijl, vlotte montage en uitstekend acteerwerk zit je van begin tot eind op het puntje van je stoel.

Runner-ups:

The Haunting of Bly Manor

Never Have I Ever

Unorthodox

Beste nieuwe seizoen op Netflix

Winnaar: The Crown seizoen 4

Hoewel we genoten hebben van een hoop vervolgseizoenen op Netflix, kan niets tegen de pure kwaliteit van The Crown op. In dit seizoen worden onder andere Margaret Thatcher en prinses Diana gevolgd, beide super overtuigend gespeeld door twee uitstekende toevoegingen aan de al spectaculaire cast.

Het is enigszins afleidend dat sommige acteurs eigenlijk veel te knap zijn voor hun rollen. Maar als dat het grootste kritiekpuntje blijkt, is er weinig mis met deze serie. Elke aflevering staan we weer verbaasd om de sets, outfits en dialogen.

Runner-ups:

Umbrella Academy seizoen 2

Sex Education seizoen 2

Lucifer seizoen 5

Beste Netflix Original film

Winnaar: The Old Guard

Netflix is altijd al beter geweest in series dan films en dat is dit jaar niet anders. Toch merken we dat de streamingdienst meer zijn best doet. Dit jaar zijn er namelijk verschillende goede films uitgekomen. Zo wist Netflix Chris Hemsworth te strikken voor een film met bijzonder strakke actiescènes en gaat de dienst Pixar achterna qua animatie.

De beste Netflix Original-film dit jaar is echter The Old Guard. In de film maak je kennis met een groepje onsterfelijke krijgers, die hun best doen om de aarde te beschermen van het kwaad. Een film met goede actie, een aantal toffe twists en bovenal uitstekend werk van een topcast, met vooraan Charlize Theron.

Runner-ups

Extraction

Over the Moon

I’m Thinking of Ending Things

Beste reality of documentaire op Netflix

Winnaar: Tiger King: Murder, Mayhem and Madness

Wat is de werkelijkheid? Zie je die in de vele realityseries die Netflix rijk is? Dit jaar ging de streamingdienst helemaal los met onder andere Love is Blind, Too Hot To Handle en het wat meer kneuterige (maar niet minder indrukwekkende) The Big Flower Fight. Of is de harde werkelijk terug te vinden in mooi gemaakte documentaires, zoals David Attenborough: A Life on Our Planet?

Nee, dit jaar draaide alles om de documentaire Tiger King. Wat er nou echt gebeurd is met Carol Baskin en haar ex-man is niet eens belangrijk, want deze documentairereeks was genieten van begon tot eind. Men raakte er maar maar niet over uitgepraat en dat is bijzonder in een wereld waar men de meeste series na een paar dagen alweer uit het oog verliest.

Runner-ups:

David Attenborough: A Life on Our Planet

The Big Flower Fight

Love is Blind

Het beste van Apple TV Plus

Winnaar: Ted Lasso

Laten we eerlijk zijn: Apple TV Plus barst niet van de content. Als we deze series en films in categorieën zouden verdelen, dan blijft er niet veel over. Toch zijn er een aantal dingen die meer dan de moeite waard zijn op de streamingdienst. Zo is recentelijk nog de uitstekende animatiefilm Wolfwalkers toegevoegd. We zijn dit jaar echter vooral te spreken over de serie Ted Lasso.

Ted Lasso gaat over een coach van American Football, die in Engeland een voetbalteam gaat trainen. Heb je niets met sport? Geen probleem, want dat is het hele punt niet. Ted Lasso is namelijk een verrassend warme, lieve en bovenal grappige serie die hopelijk nog vele seizoenen doorgaat. Als je dit jaar één ding op Apple TV Plus kijkt, laat het dan Ted Lasso zijn.

Runner-ups:

Wolfwalkers

Visible: Out on Television

Central Park

Het beste van Disney Plus

Winnaar: The Mandalorian seizoen 2

Heb je ook zo spijt van je jaarabonnement op Disney Plus? Het afgelopen jaar was er voor volwassenen niet veel te kijken. Onder andere tof waren de toevoegingen van de ongekend populaire musical Hamilton en de Beyoncè-film Black is King op de dienst. Uiteindelijk is het abonnementsgeld het allemaal waard voor het tweede seizoen van The Mandalorian.

Wat bijzonder is aan deze serie, is dat het zowel voor mensen die niets hebben met Star Wars als grote fans leuk is om te kijken. In het tweede seizoen wordt de kijker duidelijk meer in de Star Wars-lore geduwd, maar dat gaat niet ten koste van het kijkplezier voor nieuwelingen. Deze ongekende kwaliteit houdt hopelijk stand bij de vele Star Wars-series die nog gaan volgen.

Runner-ups:

Onwards

Black is King

Hamilton

