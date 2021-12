Dit is het beste van Apple TV+ in 2021 (en een vooruitblik op 2022!)

Apple TV+ heeft in 2021 behoorlijk wat nieuwe films en series toegevoegd. Wij zetten op een rijtje wat je echt niet gemist mag hebben. Dit is het beste van Apple TV+ in 2021.

Beste van Apple TV+ 2021

Ruim twee jaar geleden lanceerde Apple zijn eigen streamingdienst: Apple TV+. Het aanbod was toen nog zeer beperkt, zeker vergeleken met diensten zoals Netflix. In de jaren erna bleef Apple gelukkig films en series toevoegen.

Het jaar 2021 was voor Apple TV+ voornamelijk een periode met veel vervolgseizoenen. De verhalen van series waarmee de dienst begon, zoals The Morning Show, See, Dickinson en meer, gingen door. Daarnaast is er ook genoeg nieuws toegevoegd. De beste dingen zetten we voor je op een rij.

Beste nieuwe serie: Foundation

Aan nieuwe series geen gebrek, maar geen serie wist zo’n indruk achter te laten als Foundation. Dit ambitieuze project is gebaseerd op het grootse werk van schrijver Isaac Asimov. Het verhaal gaat over een man die via wiskunde kan zien dat het rijk ten val zal komen. Om alle kennis van de mensheid te bewaren, wil hij Foundations bouwen vol met kennis voor de mensen die na hen komen.

Het moet wel gezegd worden dat de serie niet zo lekker wegkijkt als de andere shows op Apple TV+. Het is een verhaal met een traag tempo, complexe materie en ingewikkelde tijdsprongen. Maar de investering is het waard.

Onderstaande runner-ups laten zien dat er ondanks het beperkte aanbod op Apple TV+, toch ook een hoop diversiteit is. Van spannende science fiction, naar een hilarische musicalserie.

Beste nieuwe serie runners-ups

Dr. Brain

The Mosquito Coast

Calls

Schmigadoon!

Nieuw seizoen: Ted Lasso seizoen 2

Het was even spannend. Het eerste seizoen van Ted Lasso, over een Amerikaanse footballcoach die in Engeland voetbal gaat coachen, was zo ongekend goed, dat het tweede seizoen wel tegen moest vallen. Gelukkig is dat absoluut niet het geval. Het tweede seizoen van Ted Lasso is elke aflevering weer genieten.

Dat komt grotendeels door de personages waar je stuk voor stuk al snel van gaat houden. Het is waanzinnig knap dat de serie zonder echte slechteriken toch interessant en leuk blijft. Onder andere doordat je een kijkje krijgt achter de glimlachen. Met name de altijd vrolijke Ted blijkt het mentaal zwaarder te hebben dan je zou verwachten.

Beste nieuw seizoen runner-ups

Dickinson seizoen 2 en 3

Trying seizoen 2

Mythic Quest seizoen 2

For All Mankind seizoen 2

Beste film: Coda

Het is uniek hoe deze film de dynamiek van een dove familie in beeld brengt. Coda gaat over de jonge Ruby die als enige in haar familie kan horen, waardoor haar ouders enorm afhankelijk van haar zijn. Tevens wil ze graag zingen. Stiekem doet ze dat voor een jongen die ze leuk vindt, maar dan blijkt dat ze daadwerkelijk een goede stem heeft die haar familie nooit zal horen.

Zodra Ruby zich meer met zingen bezighoudt, besteed ze minder tijd met haar familie. Zoals je wel kunt verwachten, resulteert dat in een emotionele film.

Dat Apple met zijn films graag op je emoties inspeelt blijkt wel uit de collectie runner-ups. Met bijvoorbeeld Palmer, over een ex-gevangene die zich ontfermt over een genderqueer jochie. Of Swan Song, over een man die ongeneeslijk ziek is en de kans krijgt om een kloon van hem naar zijn familie te sturen.

Beste film runner-ups:

Palmer

Swan Song

Cherry

Finch

Beste documentaire: 1971: The Year That Music Changed Everything

Apple heeft dit jaar een stapeltje boeiende documentaires op Apple TV Plus geplaatst. De documentaire die het langst blijft hangen is 1971: The Year That Music Changed Everything. Vol met grote artiesten zoals Aretha Franklin, The Rolling Stones, Marvin Gaye, Joni Mitchell en meer en unieke fragmenten die je nog nooit hebt gezien.

Beste documentaire runner-ups

Fathom

The Velvet Underground

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Beste voor kids: Blush

Ook voor kinderen is er genoeg toegevoegd op Apple TV Plus in 2021. Met bovenaan een korte film in de stijl van een Pixar-productie, over een astronaut die belandt op een klein planeetje waar hij een buitenaards wezentje ontmoet.

Beste voor kids runner-ups

Puppy Place

Get Rolling with Otis

The Snoopy Show

Apple TV+ in 2022: een vooruitblik

Apple gaat ook in 2022 door met nieuwe series en films. Sterker nog: het bedrijf stelt dat er elke week een nieuwe serie of film bij moet komen. Zo start januari met de film The Tragedy of Macbeth, met Denzel Washington en Frances McDormand.

Voor februari kun je uitkijken naar Severence, dat een boeiend verhaal vertelt over technologie waarmee de herinneringen tussen privé en werk compleet gescheiden worden. Deze serie is geregisseerd door Ben Stiller.

Ook de nieuwe film van Martin Scorsese met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro wordt naast de bioscopen exclusief op Apple TV+ geplaatst. Deze film, Killers of the Flower Moon, gaat over een reeks moorden van oorspronkelijke Amerikanen in 1920.

In een documentairereeks neemt Apple TV Plus later in het jaar een kijkje naar de themasongs van alle James Bond-films.

Het beste van 2021

