Smartwatch voor je kinderen: dit zijn de beste opties

Ben je op zoek naar een goede smartwatch voor je kinderen? Zoek niet verder! Wij hebben de beste opties al voor je op een rij gezet!

De beste smartwatch voor kinderen

Wanneer je een smartwatch voor je kinderen wilt kopen, sta je best voor een lastige keuze. Je wilt niet (te) veel uitgeven, maar het mag natuurlijk ook geen rommel zijn. Daarnaast zijn de smartwatches voor volwassenen vaak niet geschikt omdat ze te groot zijn. Geen nood: wij geven je drie oplossingen die niet teveel kosten!

Deplay KidsWatch: veel functies mét 4G

Ben je op zoek naar een complete smartwatch met een betaalbare prijs voor je kinderen? Dan is de Deplay 4G KidsWatch (93 euro) misschien wel de smartwatch voor je kroost. De smartwatch heeft veel functies die je ook op de Apple Watch ziet. Denk bijvoorbeeld aan een hartslagmeter, thermometer, een SOS-knop en meer. Daarnaast kun je ermee bellen en videobellen. Deze smartwatch van Deplay is bovendien (spat)waterproof.

Ook handig: dankzij de GPS-functie kun je gemakkelijk via een app je kroost volgen. De smartwatch heeft een batterijduur van zo’n 25 uur en is geschikt voor iOS en Android. Verder heeft de KidsWatch 4G en een simkaart (met 5 euro tegoed) wordt meegeleverd.

Kaacly Smartwatch: goede budgetkeuze

Wil je liever niet zo heel veel uitgeven? Dan is de Kaacly Smartwatch (36,99 euro) een goede optie. Ondanks de lage prijs heeft deze smartwatch redelijk wat functies. Het slimme horloge voor kinderen heeft 26 spelletjes, een calorieën- en stappenteller, telefoongesprekken, SOS-functie, videofunctie, mp3-muziekspeler, zaklamp en meer.

De smartwatch heeft een sim-kaart en ondersteuning voor het 2G-netwerk. Let op! Veel providers stoppen met de ondersteuning van 2G in Nederland vanaf 1 juni. Alleen KPN en Vodafone (plus de bijbehorende aanbieders) bieden nog tot en met december 2025 2G aan.

Apple Watch voor kinderen: premium functies

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een Apple Watch te kopen. Wanneer je voor een iets ouder (refurbished) model kiest, kost het je niet eens zo heel veel. Helemaal mooi is natuurlijk als je nog een oude Apple Watch van jezelf hebt liggen of als je van plan bent om je oude Apple Watch te upgraden.

Zo is er al een refurbished Apple Watch Series 5 voor € 195,99. Let wel op dat de smartwatch van Apple niet specifiek gemaakt is voor kinderen. De smartwatch is daarom behoorlijk groot. Je kunt er dan het beste voor kiezen om de kleinere variant te nemen.

Lees meer: alles wat je moet weten over refurbished

De Apple Watch Series 5 kwam in 2019 uit. Hij heeft grotendeels hetzelfde design als de Series 4 en een retina-scherm dat altijd aanstaat. Verder heeft hij voldoende gezondheidsfuncties en een ingebouwd kompas.

Wil je toch een nieuwere Apple Watch voor je kinderen? Dan moet je wel iets dieper in de buidel tasten. Kies dan voor de Apple Watch SE 2022. Deze Apple Watch heeft bijna alle nieuwe functies, maar is flink goedkoper dan bijvoorbeeld een recente Apple Watch Series 7 of Series 8.

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 284,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 283,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch Series 5 prijzen vergelijken Nieuw € 339,- Bekijk beste prijs Refurbished € 195,99 Bekijk beste prijs

Net geen smartwatch: GARMIN Vívofit Junior 2

Naast een smartwatch voor je kinderen, kun je natuurlijk ook een activity-tracker nemen. Deze hebben niet alle functies van een smartwatch, maar kunnen toch een leuk slim ‘horloge’ voor kinderen zijn.

Wil je een activity tracker voor kinderen met een nette prijs? Dan is de GARMIN Vívofit Junior 2 een leuke optie. Ze zijn in verschillende soorten met leuke thema’s en een speciale app, zoals Spider-Man, Frozen of Star Wars. De GARMIN Vívofit Junior 2 is te koop vanaf 49,99 euro onder andere bij Amazon.

