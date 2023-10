Consumentenbond: de beste smartphone is een iPhone (maar welke?)

Volgens de Consumentenbond is een iPhone de beste smartphone. Maar welke iPhone is dat dan? En is dit toestel ook de beste koop?

De beste smartphone is een iPhone 15 Pro Max

De Consumentenbond heeft in totaal 324 smartphones getest en daaruit is een duidelijke winnaar gekomen. Stiekem konden we het al raden, want de iPhone 15 Pro Max kwam bij de website als beste uit de test.

De iPhone 15 Pro Max kreeg als eindcijfer een 8,4. Het was de beste smartphone, maar zeker niet de goedkoopste. Voor een versie met 256 GB betaal je 1479 euro. De allerduurste versie met 1 terabyte opslag kost je zelfs 1980 euro!

De beste koop: Google Pixel 6a

De hoge prijs bij de iPhone zorgde ervoor dat hij niet de titel ‘Beste Koop’ kreeg. Die titel was voor een toestel van Google. Wil je een smartphone die het meeste waar voor je geld geeft? Dan moet je volgens de Consumentenbond bij de Google Pixel 6a zijn.

Voor dit toestel hoef je slechts 349 euro neer te leggen. Dat is een hele nette prijs, en je krijgt er onder andere een prima camera voor terug. Toch kleven er ook een aantal minpunten aan dit toestel. Zo houdt de batterij het niet heel lang vol en kan de camera aan de voorkant niet automatisch scherpstellen.

iPhone 15 Pro Max kopen

Dat de iPhone 15 Pro Max een goede telefoon is, wisten we natuurlijk al. Maar de beste smartphone uit een test van 324 smartphones is extra leuk. Maar we moeten eerlijk zijn: het blijft een duur toestel.

Wil je toch een iPhone 15 Pro Max kopen? Check dan in ieder geval onze iPhone 15 Pro Max-prijsvergelijker. Dan weet je meteen waar hij het goedkoopst is.

