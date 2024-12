Dit zijn de 10 beste Apple TV Plus-series van 2024

Apple TV Plus kreeg er in 2024 een stapel nieuwe series en seizoenen van bestaande series bij. iPhoned presenteert de tien beste Apple TV Plus-series van 2024.

Beste Apple TV Plus-series van 2024

Apple TV Plus voegt zoveel series toe, dat het lastig is om ze allemaal te kijken. Daarom hebben wij dat voor je gedaan. Speciaal zodat we aan het eind van het jaar kunnen vertellen wat de beste Apple TV Plus-series van 2024 zijn.

10. Dark Matter

Dark Matter is een goed voorbeeld van hoe Apple TV Plus nu dé plek is voor interessante sciencefiction. Een man komt terecht in een alternatieve versie van zijn wereld, terwijl de versie van hem die daar woonde nu zijn familie infiltreert.

9. The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin is pure, Britse lolligheid, met Noel Fielding. De presentator en acteur speelt een rover die eigenlijk te zacht voor deze harde wereld. Dat zorgt voor hilarische situaties.

8. Disclaimer

Cate Blanchett speelt een geroemde journalist, die een boek thuisgestuurd krijgt waarin haar eigen grote geheimen worden onthuld. Haar leven stort volledig in, terwijl je als kijker beetje bij beetje meer meekrijgt over van wat er echt is gebeurd.

7. Bad Sisters (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Bad Sisters was een grote verassing. De serie ging over een groep zussen die hun zwager wilden vermoorden, maar dat mislukte telkens. Het was spannend of de kwaliteit van dit seizoen vastgehouden kon worden, want het bronmateriaal was op. Goed nieuws: dat is behoorlijk gelukt!

6. Presumed Innocent

Jake Gyllenhaal speelt een aanklager, die zelf verdacht wordt als één van zijn collega’s dood wordt gevonden. Het helpt niet dat hij een affaire met haar had. Presumed Innocent is een spannende rit voor iedereen die graag naar rechtbankdrama’s kijkt.

5. Pachinko (seizoen 2)

In deze prachtige serie volgen we verschillende generaties van een familie, in Korea en Japan. Sunja is een Koreaanse vrouw die in 1945 in Japan woont en daar haar zonen probeert op te voeden. In het Tokyo van 1989 probeert haar kleinzoon geld te verdienen aan de economische onzekerheid van die tijd. Een gelaagde, mooi gemaakte serie.

4. Criminal Record

Twee detectives worden samengebracht door een anoniem telefoontje. De ene is jong, gedreven en wil alles doen om de waarheid boven tafel te krijgen. De ander gaat al wat langer mee en wil koste wat het kost zijn eigen hachje redden. De razend spannende serie wordt gedragen door acteurs Cush Jumbo en Peter Capaldi.

3. Slow Horses (seizoen 4)

Elk seizoen van Slow Horses is een feestje. Zijn het de wat onhandige, maar geliefde spionnen? Is het de gehele eigen sfeer? Zijn de de goed geschreven dialogen? Of is het Gary Oldman in zijn favoriete rol? Ja, dat is het allemaal. Dit seizoen lopen de spanningen hoger op dan ooit en dat is genieten geblazen van begin tot eind.

2. Shrinking (seizoen 2)

Shrinking kijken voelt als het krijgen van een knuffel. De serie gaat over een psycholoog die zijn leven weer oppakt na het plots overlijden van zijn vrouw. De fijne personages hebben elk hun eigen problemen en dat is vaak emotioneel, maar het komt altijd weer goed. Het voelt soms ongeloofwaardig dat deze personages in elkaars leven zijn, maar dat komt natuurlijk doordat de centrale persoon voordat de serie begon al is verdwenen.

1. Silo (seizoen 2)

Het eerste seizoen van Silo stond vorig jaar op de eerste plek in onze lijst en voor het tweede seizoen is dat niet anders. Dit is hoe je een vervolg maakt.

In Silo duiken we ondergronds, waar de mensheid leeft terwijl de aarde onbewoonbaar is. Ga je tegen de regels in, dan word je naar buiten gestuurd. Rebecca Ferguson speelt in deze setting Juliette Nichols, een monteur die in het eerste seizoen de rol van sheriff krijgt en als probleemoplosser iets teveel op zoek gaat naar antwoorden.

In dit tweede seizoen duiken we onder andere in een tweede silo, onmoeten we nieuwe personges en loopt iedereen gevaar. Wat is dit toch fijne televisie. En we hebben goed nieuws: er komen nog twee seizoenen aan, waarmee het verhaal netjes wordt afgerond.