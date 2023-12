Dit zijn de beste series en films van Netflix in 2023

iPhoned zet de beste series en films van Netflix uit 2023 voor je op een rij. Deze mag je echt niet missen!

Het beste van Netflix 2023

Netflix blijft de grootste streamingdienst op de markt en dat is niet voor niets. Het afgelopen jaar heeft Netflix ons namelijk weer prettig verrast met waanzinnige series en films. Omdat er zoveel verschijnt, heb je waarschijnlijk enkele toppertjes gemist. Daarom zetten wij de beste series en films van Netflix nog even voor je op een rijtje.

15. Black Mirror

Even leek het er op dat de wereld Black Mirror had ingehaald, maar de makers konden toch nog verhalen verzinnen over hoe technologie te ver kan gaan. Onder andere met een sterke aflevering over streamingdiensten die kunstmatige intelligentie inzetten.

14. Scott Pilgrim Takes Off

Gelukkig is er met de animatieserie van Scott Pilgrim niet gekozen om hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen, maar de personages en setting te gebruiken om iets nieuws te doen. Dat werkt bijzonder goed, zeker met de hulp van de sterrencast die ook de Scott Pilgrim-film deed.

13. Lupin

Hoewel de nieuwigheid van Lupin er wel een beetje vanaf is, blijft de serie ook in het nieuwste seizoen een groot plezier om naar te kijken. Dat is grotendeels te danken aan de charismatische Omar Sy als hoofdpersonage Assane Diop.

12. They Cloned Tyrone

Onder de grond wordt in een lab de lokale, zwarte bevolking gekloond. Het is aan een drugsdealer, pimp en sekswerker om daar wat tegen te doen, in deze komische film vol maatschappijkritiek en bovenal een hele dikke knipoog naar de blaxpoitationfilms van de jaren zeventig.

11. Sex Education

Helaas was dit alweer het laatste seizoen van de uitstekende Netflix-serie Sex Education. Het was even wennen dat de leerlingen deze keer naar een andere school gaan, maar de kracht van de serie bleek niet de locatie maar de personages.

10. Leo

Leo woont al zijn hele leven in een klaslokaal van een basisschool. Als hij hoort nog maar een jaar te leven te hebben, besluit Leo te ontsnappen. Leo is een hartverwarmende film vol levenslessen.

9. The Wonder Story of Henry Sugar / The Swan / The Rat Catcher / Poison

Wes Anderson heeft enkele korte verhalen van Roald Dahl verfilmd in vier korte films, die we voor het gemak als één grote film beschouwen door het gebruik van dezelfde cast en dezelfde vertelstructuur. Je moet misschien even wennen aan hoe de verteller je door de scènes heen leidt, maar laat je daar niet door weerhouden om hiervan te genieten.

8. Bodies

Bodies is een verrassende serie over tijdreizen, met een heerlijk mysterie waarbij hetzelfde lijk in verschillende tijdsperiodes opduikt. Elke periode is sterk uitgewerkt, terwijl je beetje bij beetje meer begint te snappen over het overkoepelende mysterie.

7. Maestro

Bradley Cooper speelt niet alleen overtuigend muzieklegende Leonard Bernstein in deze film, maar hij regisseerde Maestro ook. Daaruit blijkt de passie en liefde die Cooper heeft voor zowel Bernstein als het filmmaken.

6. Leave the World Behind

De man achter topserie Mr. Robot vertelt een spannend verhaal over de smartphone in onze handen en andere technologie in ons leven. Over hoe we daardoor worden afgeleid en hoe het tegen ons gebruikt kan worden.

5. Heartstopper

Na het succesvolle eerste seizoen van Heartstopper, over de liefde tussen twee tienerjongens, was het maar afwachten of de makers die kwaliteit door konden zetten. Dat is gelukt, want het tweede seizoen, dat zich deels in Parijs afspeelt, is weer waanzinnig goed, met onder andere meer ruimte voor andere letters in de lhbtq+-gemeenschap.

4. The Fall of the House of Usher

Na The Haunting of Hill House/Bly Manor en Midnight Mass, heeft Mike Flanagan ook dit jaar weer een topserie op Netflix gezet. In The Fall of the House of Usher gaat elke aflevering weer een ander kind van een kwaadaardige ceo dood, op de meest walgelijke manieren. Dat klinkt saai, maar blijf tot het eind interessant en spannend.

3. Liebes Kind

Liebes Kind is zo’n serie waarmee je van begon tot eind op het puntje van je stoel zit. Een moeder wordt samen met haar dochtertje gevonden, nadat ze samen lange tijd opgesloten zaten in een bunker. Wat is er precies aan de hand?

2. Nimona

De jonge Nimona wil niets liever dan zich aansluiten bij een superschurk om de wereld over te nemen. Deze schurk denkt ze gevonden te hebben in een soldaat die ten onrechte is beschuldigd van moord. Hoewel ze niet bij elkaar passen, moeten ze toch samenwerken. Dat is niet alleen heel leuk, maar ook erg mooi.

1. Beef

Na een ongelukkige ontmoeting op een parkeerplaats, kunnen twee mensen elkaar niet meer loslaten. Dat escaleert elke aflevering verder, waardoor deze serie heerlijk wegkijkt. Daarnaast wordt Beef bovenal gedragen door de performances van Steven Yeun en Ali Wong.

