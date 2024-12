Dit zijn de 10 beste Netflix-series en -films van 2024

iPhoned keek het hele jaar door veel te veel naar Netflix om aan het einde van het jaar te kunnen zeggen: dit zijn de beste Netflix-series en -films van 2024.

Beste Netflix-series 2024 (en films!)

Netflix blijft de grootste streamingdienst in Nederland met tevens het grootste aanbod. Daardoor is het soms lastig om de series en films te vinden die écht de moeite waard zijn. Daarom zetten wij de beste Netflix-series en -films van 2024 voor je op een rij.

10. KAOS

Helaas heeft Netflix KAOS al na een enkel seizoen geannuleerd en dat is eeuwig zonde. De serie was namelijk niet alleen origineel, maar ook een genot om naar te kijken. KAOS vertelt een moderne versie van Griekse mythologie met Jeff Goldblum in de rol van Zeus, die in paniek raakt als hij een rimpel ontdekt. Gelooft de mensheid nog wel genoeg in hem? Deze serie is kleurrijk, grappig, vernieuwend en ook zonder vervolg nog steeds de moeite waard.

9. Arcane (seizoen 2)

Wie had ooit kunnen denken dat de game League of Legends de bron zou zijn van zo’n mooie animatieserie. Veel liefde en een enorm budget zijn gecombineerd tot een bijzondere productie. Niet enkel door het verhaal, over twee zussen die tegenover elkaar komen te staan in een onstabiele wereld. Het is voornamelijk de animatiestijl waardoor de serie je omver blaast.

8. Nobody Wants This

Kristen Bell speelt een podcasthost die voornamelijk over seks praat en Adam Brody speelt een rabbi wiens familie zijn leven al helemaal heeft uitgedacht. Ze zouden geen match moeten zijn, maar kunnen niet van elkaar wegblijven. Het is de onweerstaanbare chemie tussen deze hoofdrolspelers dat van Nobody Wants This een genot maakt om naar te kijken.

7. His Three Daughters

Pak drie topactrices (Carrie Coon, Natasha Lyonne, Elisabeth Olsen), stop ze in een klein appartement en laat ze zich suf acteren. Drie zussen die weinig raakvlakken met elkaar hebben, zijn er samen voor hun vader die niet lang meer te leven heeft. De buitenwereld krijg je nauwelijks mee, waardoor de beklemmende sfeer in het appartement extra binnenkomt. Daar botsen deze zussen en komen ze ook weer samen.

6. Heartstopper (season 3)

Het derde seizoen van Heartstopper, over twee verliefde jongens, is een stuk volwassener. Na de voorzichtigheid van de voorgaande seizoenen, hebben de personages seks en klinkt er zelfs een scheldwoord hier en daar. Ook weet dit seizoen zwaardere onderwerpen te bespreken, zoals de eetstoornis van Charlie en hoe zwaar dat voor zijn omgeving is. Dit is niet alleen belangrijke televisie, maar bovenal ook erg goed gemaakt.

5. Society of the Snow

In 1972 stort een vliegtuig met een rugbyteam uit Uruguay neer in het Andesgebergte. Een deel van de inzittenden sterft direct. Voor de overlevenden start een gevecht tegen de extreme omstandigheden. Omringd door sneeuw is het vooral in de nacht koud en zonder eten kunnen de mannen het niet lang volhouden, of verzinnen ze daar iets op? Society of the Snow is een intense, goed gemaakte film met een waargebeurd verhaal, gedragen door grotendeels onbekende, lokale acteurs.

4. A Man on the Inside

De mensen achter het uitstekende The Good Place hebben een nieuwe serie die je gezien moet hebben. A Man of the Inside volgt Ted Danson als een gepensioneerde weduwnaar. Om weer wat spanning in zijn leven te krijgen, besluit hij te reageren op de advertentie van een privédetective. Vervolgens wordt hij ingehuurd om undercover te gaan in een verzorgingstehuis, omdat daar een ketting is gestolen. Wat volgt is een hele grappige en lieve serie, over ouderdom, plezier in het leven en afscheid.

3. Baby Reindeer

Je kon er dit jaar niet omheen: iedereen had het over Baby Reindeer. Komiek en acteur Richard Gadd vertelt hierin zijn eigen verhaal over een stalker die hem lastig viel. Dat gaat vaak veel te ver, maar Gadd kan stiekem ook van deze aandacht genieten. Dit verhaal gaat hoe dan ook onder je huid zitten.

2. The Remarkable Life of Ibelin

Deze documentaire vertelt het verhaal van Mats Steen, een jongen uit Noorwegen met een degeneratieve spierziekte. Hij spendeert zijn meeste tijd achter het beeldscherm van een computer, terwijl zijn ouders hem een leven vol vriendschap en liefde wensen.

Tot hun grote verrassing komt er na het overlijden van hun zoon een lading berichten binnen van iedereen die hem heeft gekend in de game World of Warcraft. The Remarkable Life of Ibelin laat zien hoe rijk een leven kan zijn in een virtuele wereld.

1. Ripley

Het boek The Talented Mr. Ripley werd in 1999 al eens verfilmd, met Matt Damon in de hoofdrol. Deze miniserie is geen remake van de film, maar een hervertelling van het bronmateriaal. Deze keer speelt Andrew Scott de hoofdrol, als een oplichter die wordt ingehuurd om de zoon van een rijke man terug te halen uit Italië. Zodra Ripley daar aankomt, raakt hij gecharmeerd van het mooie, Italiaanse leven en doet hij alles om dat over te nemen.

Dat Ripley in zwart/wit is gefilmd kan mensen afschrikken. Laat je daar alsjeblieft niet door afschrikken, want deze miniserie wil je niet missen. Dit is een meesterwerk, dankzij onder andere het acteerwerk, de spanning en de locaties. En wat is dit ongelooflijk mooi gefilmd. Je kunt Ripley op elk moment op pauze zetten en je ziet iets wat je zo op je muur kunt hangen.