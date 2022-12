Dit was het beste van Netflix in 2022 (en een vooruitblik op 2023!)

Als abonnee op Netflix heb je eigenlijk altijd wel wat te kijken. Maar wat was nou echt goed? Wij zetten enkele hoogtepunten op een rij. Dit was het beste van Netflix 2022.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het beste van Netflix 2022

Wij hebben een hele hoop series en films op Netflix gezien en zetten nu aan het eind van het jaar het beste voor je op een rijtje. In verschillende categorieën kiezen we een winnaar uit, maar de runner-ups eronder zijn ook je tijd en aandacht meer dan waard.

Beste nieuwe serie: The Sandman

Dit was duidelijk het jaar van de fantasy, met onder andere House of the Dragon, The Rings of Power en Willow. Netflix deed op zijn eigen manier mee met The Sandman. Deze keer geen middeleeuwse fantasy, maar iets moderns.

Gebaseerd op het werk van Neil Gaiman, vertelt The Sandman over de god van de dromen die honderd jaar gevangen is genomen. Dan komt hij vrij en blijkt zijn koninkrijk op instorten te staan.

Deze serie is op zijn best als de afleveringen hun eigen verhaal hebben. Zoals de vijfde aflevering, die zich compleet afspeelt binnen een Amerikaanse diner waar iedereen zich langzaamaan gedraagt naar hun diepste verlangens. Of de aflevering daarna, waarbij je op stad gaat met de dood die waanzinnig wordt vertolkt door actrice Kirby Howell-Baptiste.

Het was nog even spannend of The Sandman wel een tweede seizoen zou krijgen, maar het hoge woord is er eindelijk uit: we krijgen meer van deze unieke wereld en personages.

Runner-ups beste nieuwe serie

Heartstopper

Wednesday

The Watcher

1899

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Beste nieuwe seizoen op Netflix: Better Call Saul (seizoen 6)

Wie had verwacht dat een spin-off van Breaking Bad over die maffe advocaat Saul Goodman niet alleen goed zou zijn, maar volgens sommigen het origineel zelfs overtreft? Nu de serie is afgerond kunnen we terugkijken op een hele bijzondere creatie van maker Vince Gilligan dat ijzersterk op zichzelf staat.

De serie volgt Jimmy McGill in zijn reis richting Saul Goodman, waanzinnig gespeeld door Bob Odenkirk. Maar hij draagt de serie niet in zijn eentje. Ook een groot applaus mag naar Rhea Seehorn en de rest van de cast.

Dit was helaas wel het laatste seizoen van Better Call Saul, maar dat kon niet anders. Het verhaal is namelijk klaar.

Runner-ups nieuwe seizoenen

Bridgerton (seizoen 2)

Stranger Things (seizoen 4)

Umbrella Academy (seizoen 3)

Derry Girls (seizoen 3)

Russian Doll (seizoen 2)

Beste true crime: Dahmer – Monsters: The Jeffrey Dahmer Story

Liefhebbers van true crime konden dit jaar genieten van enkele grote hits op Netflix. Iedereen had het eerder dit jaar over de Tinder Swindler, maar niemand had kunnen zien aankomen dat daarna de dramaserie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer een van de best bekeken Netflix-series ooit zou worden.

In de serie van Ryan Murphy kruipt acteur Evan Peters in de huid van de koude seriemoordenaar. Dahmer is goed geschreven, gespeeld en geregisseerd, maar heeft ook veel kritiek gekregen. Onder andere van nabestaanden die zichzelf in de serie terugzagen, maar daar geen toestemming voor hebben gegeven. Ook klonk er ongemak over de verheerlijking van deze moordenaar. Maar hoe je er ook naar kijkt: dit is een goed gemaakte serie.

Runner-ups true crime

Tinder Swindler

Our Father

The Most Hated Man on the Planet

Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste animatie: Guillermo del Toro’s Pinocchio

Het afgelopen jaar hebben we veel verschillende nieuwe interpretaties van Pinokkio gezien, maar geen liet zo’n indruk achter als die van Guillermo del Toro. Voor deze film heeft hij gekozen voor stopmotion en legt Del Toro de nadruk op de duistere kanten van het bronmateriaal.

Dit is dus geen film die je aanzet voor de allerkleinsten, maar eentje die je op een hele andere manier naar het bekende verhaal laat kijken. Minder vrolijke diertjes en meer religie en nazi’s.

Runner-ups beste animatie

Apollo 1 ½: A Space Age Childhood

The Sea Beast

Love, Death + Robots seizoen 3

Cyberpunk Edgerunners

Beste film: RRR

Officieel is RRR geen Netflix Original, maar Netflix is wel de enige plek waar de film (afgezien van een enkele bioscoop in Amsterdam) te kijken was en is. In deze epische Tollywood-film volg je een stambeschermer en een politieagent. Deze heren zijn elkaars vijanden, maar er ontstaat een sterke vriendschap waarneer ze samen tegen het kwaad strijden.

RRR laat zien hoe ongekend leuk film kan zijn. De actiescènes zijn nog vetter en dommer dan The Fast and the Furious en ondanks de lange duur verveelt RRR geen enkel moment. Dat komt door een fijne afwisseling van pure actie, drama, humor en zelfs dans. Als je RRR dit jaar hebt gemist, moet je het jezelf gewoon gunnen om er een avond voor te zitten. Dit is namelijk puur genieten.

P.S.: Aan het eind van het jaar verschijnen nog Glass Onion: A Knives Out Mystery en White Noise op Netflix. Deze konden we niet meer meenemen in onze lijst, maar waarschijnlijk zijn die ook de moeite meer dan waard.

Runner-ups beste film

The Gray Man

All Quiet on the Western Front

The Wonder

Anne+ de film

Te vroeg geannuleerd: Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself

The Bastard Son & The Devil Himself is al een lange titel, maar nadat de serie een paar weken op Netflix stond werd deze nog veranderd naar Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself. Dat komt doordat de serie is gebaseerd op de Half Bad-boekenreeks, over de zoon van de gevaarlijkste heksen ter wereld die tussen twee facties in staat.

Netflix heeft weer een hoop series te vroeg geannuleerd dit jaar, maar deze deed wat ons betreft het meeste pijn omdat het zo’n fijne verrassing was. De serie zat vol leuke personages en had een hele eigen stijl. Als Netflix er betere marketing tegenaan had gegooid, had Half Bad een groot succes kunnen zijn.

Runner-ups te vroeg geannuleerd

Archive 81

The Midnight Gospel

First Kill

The Midnight Club

Warrior Nun

Netflix in 2023

Het komende jaar begint direct interessant met onder andere het non-lineaire Kaleidoscope met acteur Giancarlo Esposito, welke afleveringen je in elke volgorde kunt kijken. En Copenhagen Cowboy, een stijlvolle Deense serie van de maker van films Drive en Only God Forgives. Ook kun je in januari kijken naar de film The Pale Blue Eye met Christian Bale.

Daarnaast kun je in het komende jaar nieuwe seizoenen verwachten van You, Shadow and Bone, Lupin, The Witcher, Heartstopper, Black Mirror, The Crown, Virgin River en nog veel meer meer.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de laatste kijktips? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.