Onderzocht: dit is het beste moment om een nieuwe iPhone te kopen

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Dan vraag je je misschien af wanneer je dat het beste kan doen. Dit is het beste moment om een nieuwe iPhone te kopen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer nieuwe iPhone kopen?

Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone, maar twijfel je wanneer je de telefoon het beste kan kopen? De prijzen van de nieuwe iPhones veranderen nogal eens. Het is dan natuurlijk erg vervelend als je nét een nieuwe telefoon hebt gekocht, en de prijs niet lang na je aankoop enorm is gedaald.

Lees ook: iPhone 15 Pro wordt duurste iPhone ooit: prijzen stijgen weer

iPhoned heeft daarom de prijzen van de iPhones van de afgelopen jaren onderzocht. Ben je benieuwd op welk moment de iPhones het goedkoopste zijn? En op welk moment je juist absoluut géén iPhone moet kopen? Lees dan snel verder!

De prijzen van de iPhone 13-reeks van oktober 2021 tot januari 2023.

Prijzen van iPhone Pro verschillen meer

Opvallend in het overzicht van de prijzen van de iPhone 13: de prijzen van de duurdere iPhone 13 Pro (Max) variëren veel meer. De prijzen van de reguliere iPhone 13 en de iPhone 13 mini blijven eigenlijk gedurende het hele jaar redelijk gelijk, maar dit is bij de Pro-modellen helemaal niet het geval. Rond de feestdagen en januari is een duidelijke piek te zien in de prijzen van de iPhone 13 Pro (Max).

Dit is natuurlijk niet vreemd: een nieuwe iPhone is een enorm populair kerstcadeau. Ben je dus van plan om een nieuwe telefoon voor de feestdagen te kopen? Koop de telefoon dan ruim van tevoren, zodat je zeker weet dat je niet de hoogste prijs te pakken hebt. Iets voor of iets na de feestdagen is in ieder geval juist níét het moment om een nieuwe iPhone te kopen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Rond de zomermaanden zit je wél goed

Hetzelfde zien we terug bij de iPhone 12, ook hier schommelt de prijs van de Pro-modellen veel meer. De prijzen van de iPhone 12 en de iPhone 12 mini zijn veel stabieler, met ook een kleine uitschieter rond de feestdagen. Opvallend is dat de prijs van de iPhone 12 Pro (Max) ook rond het begin van de zomer is gestegen.

Lees ook: Apple verlaagt álle iPhone-prijzen (en het verschil is opmerkelijk)

Een trend die we bij zowel de iPhone 13-reeks als de iPhone 12-reeks zien is dat de prijzen het best zijn tijdens de zomermaanden. In de zomer zijn de prijzen over het algemeen het stabielst en het laagst. Als er dus een moment is om een nieuwe iPhone te kopen, is het wel in de zomer.

Rond augustus betaal je, als we de cijfers van afgelopen jaren bekijken, het minste geld voor een nieuwe iPhone. Dat is te verklaren: in september organiseert Apple traditioneel een iPhone-event, waarin de nieuwste modellen worden aangekondigd. Vlak voor de lancering willen winkeliers af van hun voorraad, met prijsverlagingen als gevolg.

De prijzen van de iPhone 12-reeks van januari 2021 tot januari 2023.

Nieuwe iPhone kopen?

Een nieuwe iPhone koop je dus het beste in de zomer, je bespaart dan al snel bijna 200 euro op een nieuw toestel. Wel zien we dat vaak vanaf januari al de prijsdaling begint, waardoor de lente al een gunstig moment is om een nieuwe iPhone te kopen. Kan jij dus niet wachten tot augustus met het kopen van een nieuwe telefoon? Check dan de beste prijzen van nu in onze prijsvergelijker:

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.