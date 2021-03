Ben je in de markt voor een nieuwe iPhone-oplader? Dan komt er een hoop informatie op je af. In dit artikel geven we daarom begrijpelijk aankoopadvies te geven. Dit is wat ons betreft de beste iPhone-oplader.

De beste iPhone-oplader kiezen

Apple verkoopt meerdere opladers en er is daarom in principe niet één beste iPhone-oplader. Welke adapter jij nodig hebt hangt onder meer af van je iPhone-model en voorkeuren. Wel is het mogelijk om een algemeen aankoopadvies te geven.

Voor de meeste mensen is de usb-c-lichtnetadapter (20 Watt) de beste iPhone-oplader. Deze beschikt bijvoorbeeld over snelladen, waardoor je accu lekker snel vol zit. Dankzij de usb-c-aansluiting is de iPhone-lader bovendien toekomstbestendig. Wie in de toekomst een nieuwe telefoon koopt hoeft dus niet per se een nieuwe lader te kopen.

Houd er wel rekening mee dat je een usb-c-naar-Lightning-kabel nodig hebt om deze adapter te kunnen gebruiken. Heb je zo’n kabel niet in huis? Dan moet je een nieuwe kabel aanschaffen, of een verloopstukje gebruiken.

Alternatief 1: de standaard iPhone-oplader

Standaard iPhone-oplader (5W)

Apple verkoopt ook lichtnetadapters die minder krachtig zijn. De standaard iPhone-oplader heeft bijvoorbeeld een vermogen van 5 Watt. Mede daarom raden wij deze lader niet aan, ook omdat hij net zo duur is als de 20W-variant: 25 euro.

In sommige gevallen kan het echter alsnog goedkoper zijn om een adapter met 5 (of 12) Watt aan vermogen te kopen. Deze adapters hebben namelijk geen usb-c (een relatief nieuwe oplaadstandaard) maar usb-a-aansluiting.

Heb je al een usb-a-oplaadkabel in huis, dan bespaar je dus geld ten opzichte van de 20W-adapter (met usb-c) omdat je geen nieuwe kabel of verloopstukje hoeft te kopen.

Alternatief 2: iPad- of MacBook-oplader

Daarnaast is het een optie om een iPad- of MacBook-oplader aan te schaffen en deze te gebruiken voor je iPhone. Het voordeel van deze adapters is dat ze veel krachtiger zijn en daarmee nog toekomstbestendiger. Mocht de iPhone 13 bijvoorbeeld kunnen snelladen met 30 Watt, dan hoef je in dat geval geen nieuwe adapter meer te kopen.

Het nadeel is dat iPad- en MacBook-opladers duurder zijn. Bovendien levert Apple haar tablets en laptops met een oplader in de doos, in tegenstelling tot iPhones. Met andere woorden: wanneer je al een iPad of MacBook hebt gekocht, heb je al een krachtige oplader in huis. Deze kun je ook gebruiken voor je iPhone, mits je de juiste kabel gebruikt.

Draadloos opladen en MagSafe

Bedraad opladen is de norm, maar je kunt ook kiezen voor draadloos. Draadloos opladen gaat minder snel, maar is wel erg handig. Het voordeel van deze optie is dat je namelijk geen kabeltje meer in je toestel hoeft te steken. In plaats daarvan leg je je iPhone gewoon op de oplader, waarna hij van stroom wordt voorzien.

Ook kun je voor MagSafe kiezen. Deze magnetische aansluiting maakte een comeback op de iPhone 12-serie en zorgt ervoor dat je allerlei accessoires draadloos kunt aansluiten, waaronder opladers. Opladen via MagSafe gaat dus makkelijker en sneller dan met draad, maar is wel langzamer. Tot slot is een MagSafe-oplader duurder dan een bedrade lichtnetadapter.

Woordenboek: wat betekenen usb-c en Lightning?

Je hebt de termen usb-c en Lightning nu een paar keer voorbij zien komen. Lightning is een door Apple ontwikkelde vorm van usb. Het voordeel van deze usb-connector is dat je met deze aansluiting niet alleen apparaten kunt opladen, maar bijvoorbeeld ook naar muziek kan luisteren. Lightning is dus een soort ‘slimmere versie’ van usb.

Een nadeel van Lightning dat alleen Apple-apparaten ermee werken. Usb-c wordt daarentegen gezien als dé usb-standaard en heeft een veel breder draagvlak. Zodoende kun je producten en randapparatuur van verschillende merken probleemloos op elkaar aansluiten en hoef je niet in de weer met allerlei koppelstukjes.

Tips voor het opladen van je iPhone

Op iPhoned helpen we je graag om alles uit je smartphone te halen. Opladen is daarin een belangrijk onderdeel. In ons artikel over iPhones snelladen leggen we je daarom alles uit wat je moet weten over supersnel opladen. Ook wanneer je iPhone helemaal niet meer oplaadt staan we je bij met advies.