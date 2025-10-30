Helaas: beste functie van de iPhone komt ook in 2025 níét naar de EU

Apple heeft de grootste software-updates van 2025 uitgebracht, maar de beste functie voor iPhone komt ook dit jaar niet naar de EU.

iPhone Mirroring

Apple kondigde in 2024 veel nieuwe functies aan voor de iPhone, waar gebruikers in de Europese Unie nog steeds op moeten wachten. Zo is Apple Intelligence nog steeds niet beschikbaar, al brengt iOS 26.1 daar eindelijk verandering in. Dat geldt niet voor iPhone Mirroring, dat één van de beste nieuwe functies voor de iPhone is. Met de nieuwe feature kun je jouw iPhone bedienen via je Mac(Book), zonder dat je de iPhone erbij hoeft te pakken.

De nieuwe functie zorgt ervoor dat het scherm van je iPhone wordt weergegeven op het scherm van de Mac(Book). Vervolgens kun je met de muis of het trackpad alle applicaties en programma’s op je iPhone openen en gebruiken. Dat is vooral handig als je bestanden van je iPhone op je Mac wilt zetten, daarvoor heb je dan niet eens meer AirDrop nodig. In plaats daarvan open je alle bestanden met iPhone Mirroring, je kunt ze daarna eenvoudig naar je Mac slepen. In de Europese Unie moeten we het helaas nog steeds zonder iPhone Mirroring doen.

Europese wetgeving

Apple heeft aangegeven dat iPhone Mirroring voorlopig niet beschikbaar is voor Europese gebruikers. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met Europese wetgeving, die stelt dat de functie van de iPhone ook met andere computers moet werken. Dat betekent dat niet alleen je Mac een iPhone moet kunnen spiegelen, maar dat alle computers ondersteuning moeten krijgen voor de handige functie. Dit is het gevolg van de Digital Markets Act in de Europese Unie.

Met deze wetgeving probeert de Europese Unie de macht van grote bedrijven als Apple in te perken. Kleinere bedrijven moeten een eerlijkere concurrentiepositie krijgen, waardoor bepaalde functies niet exclusief voor de iPhone of voor Apple mogen blijven. Dat geldt ook voor iPhone Mirroring, waardoor Apple heeft besloten de beste functie voor de iPhone voorlopig niet in de Europese Unie uit te brengen. Dat is jammer, want deze instelling zorgt voor een perfecte samenwerking tussen je iPhone en de Mac.

Synchrone iPhone-weergave

Zet jij vaak bestanden over van je iPhone naar de Mac? Of wil je vakantiefoto’s opslaan op een harde schijf? Dan is iPhone Mirroring een handige oplossing, omdat je geen andere programma’s of kabels nodig hebt om het toestel te verbinden met de Mac. In de Europese Unie is de functie nog niet beschikbaar op de iPhone, maar op de Mac heeft Apple de optie wél al toegevoegd aan het Dock. Daar vind je in macOS Tahoe een nieuwe applicatie onder de naam ‘Synchrone iPhone-weergave’.

Klik je op de nieuwe snelkoppeling? Dan krijg je een melding dat de functie nog niet beschikbaar is jouw regio. Het is nog onbekend wanneer Apple iPhone Mirroring of de synchrone iPhone-weergave hier uitrolt. Dat duurt vermoedelijk nog wel even, omdat het bedrijf naar eigen zeggen nog geen veilige manier heeft gevonden om de feature open te stellen voor andere softwaresystemen. Wil je op de hoogte blijven van iPhone Mirroring in de EU? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele nieuwe functie van Apple mist!