Dit is de beste iPhone van 2024 (en zo betaal je het minst)

Ben je van plan om dit jaar een nieuwe iPhone te kopen? Wij zetten de beste iPhones van 2024 voor je onder elkaar met de laagste actuele prijs!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste telefoon van het jaar

Het duurt nog even voordat Apple weer nieuwe iPhones uitbrengt, die verschijnen pas in september. Heb je geen zin om zo lang te wachten en wil je nu al een nieuwe telefoon kopen? Dan is het verstandig om te kijken wat op dit moment de beste iPhone van 2024 is. Wij hebben de drie beste keuzes voor je onder elkaar gezet, met daarbij de laagste prijs zodat je nooit teveel betaalt. Dit is de beste iPhone van 2024!

1. Beste iPhone van 2024: iPhone 15 Pro Max

De beste iPhone van dit moment is zonder twijfel de iPhone 15 Pro Max. De telefoon heeft een vernieuwd design met titanium randen, draait op de nieuwe A17 Pro-chip en is de eerste iPhone met een actieknop. Daarnaast heeft Apple de nachtmodus verbeterd bij de iPhone 15 Pro Max, waardoor je ook bij weinig licht de mooiste foto’s maakt. Dankzij de LiDAR-scanner kun je met de telefoon ook in de Nachtmodus portretfoto’s maken.

Lees ook: iPhone 15 Pro (Max) review: zo goed is de nieuwe telefoon

Dat is niet de enige verandering bij de camera, want je kunt met de iPhone 15 Pro Max veel verder inzoomen. Met de nieuwe lens kun je nu tot 5x inzoomen, zonder dat je daarbij kwaliteit verliest. Deze camera maakt de iPhone 15 Pro tot beste iPhone van 2024. Je hebt de telefoon voor € 1.347,50 in huis. Wil je liever een abonnement afsluiten? Kijk dan hier voor de beste opties:

2. iPhone 15 (Plus)

Vind je de iPhone 15 Pro Max toch te duur? Dan staat de iPhone 15 (Plus) op de tweede plek van de beste iPhone van 2024. Het toestel heeft veel functies overgenomen van de iPhone 14 Pro (Max). Zo krijg je bij de iPhone 15 (Plus) nu ook een 48-megapixelcamera, draait het toestel op de A16 Bionic-chip en zien we het Dynamic Island terug. Hierdoor heb je veel functies van de iPhone 14 Pro, maar tegen een lagere prijs.

Lees ook: iPhone 15 (Plus) review: nu heb je écht geen Pro meer nodig

De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus hebben dezelfde functies, het voornaamste verschil is het formaat van de telefoons. De iPhone 15 heeft een 6,1-inch scherm, bij de iPhone 15 Plus is dat een 6,7-inch display. Door de grotere behuizing is de batterij van de iPhone 15 Plus iets beter. Voor de iPhone 15 betaal je € 880,-, bij de iPhone 15 Plus is dat € 1.012,-. Bekijk hier de beste deals:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Beste prijs van een iPhone in 2024: iPhone SE 2022

Als je écht de laagste prijs wilt betalen is de iPhone SE 2022 de beste keuze van 2024. De telefoon draait op de snelle A15-chip, die we ook terugzagen in de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro. Hierdoor is de iPhone SE 2022 nog steeds enorm snel en krijg je de komende jaren nog de nieuwste iOS-updates. Daarnaast heeft het toestel ondersteuning voor 5G, zodat je overal snel internet hebt.

Lees ook: iPhone SE 2022 review: razendsnel toestel in een klein jasje

De iPhone SE 2022 werkt met Touch ID en heeft een 12-megapixelcamera. Je betaalt slechts € 439,- voor de telefoon. Dat maakt de iPhone SE de iPhone met de beste prijs in 2024. Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat de volgende iPhone SE verschijnt, volgens geruchten komt de iPhone SE 4 pas in 2025. Bekijk daarom nu de beste prijzen van de iPhone SE in onze prijsvergelijker!

Welke Apple Watch is het beste?

De iPhone 15 Pro Max is dus voorlopig de beste iPhone van 2024. Ben je niet op zoek naar een nieuwe iPhone, maar heb je juist een nieuwe Apple Watch nodig? Eerder schreven we al welke Apple Watch de beste keuze is, ook als je niet de hoofdprijs wilt betalen. Lees hier welke Apple Watch je het beste kunt kopen onder de 300 euro!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.