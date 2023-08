Dit wordt het beste en meest gewilde model van de iPhone 15

Nog eventjes geduld en dan verschijnt de volgende smartphone van Apple. Een Apple-kenner vertelt nu al wat het beste en meeste gewilde model van de iPhone 15 gaat worden!

Dit wordt het beste model van de iPhone 15

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo bestaat zo’n 35-40 procent van de eerste iPhone-zendingen uit een iPhone 15 Pro Max. Het duurste model van de iPhone is dan ook meteen het merendeel van het totale aanbod van de eerste lading iPhones.

Dit betekent ook dat er zo’n 10 tot 20 procent meer Pro Max-modellen dan vorig jaar worden verzonden. Apple lijkt volgens Kuo daarmee vol in te zetten op de Pro Max en verwacht daar ook de meeste verkopen uit te halen.

Een van de interessantste vernieuwingen in de nieuwe iPhone is de periscoop-camera. Hiermee kun je 5 tot 6 keer optisch inzoomen, in tegenstelling tot de 3x zoom in de huidige modellen. Deze nieuwe periscoop-camera is alleen beschikbaar op de iPhone 15 Pro Max. Wil je dus een nieuwe iPhone met de beste camera? Dan is de iPhone 15 Pro Max de beste keuze!

Kuo zegt verder dat de periscooplens zo’n drie tot vier keer meer kost dan een standaardlens. De nieuwe lens zou daarom voor een prijsstijging kunnen zorgen bij de Pro Max.

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is niet bekend. Het zou heel goed kunnen dat de prijsstijging alleen voor bijvoorbeeld Amerika gaat gelden. Europa heeft immers bij de iPhone 14-release al een flinke prijsstijging gehad.

iPhone 15 Pro Max: wanneer kun je hem kopen?

De iPhone 15 verschijnt al binnen een paar weken. Volgens geruchten komt er een event op dinsdag, 12 september. De pre-orders zijn dan een paar dagen later. Op vrijdag 22 september zal de iPhone 15 dan te koop zijn.

Er gingen ook wat geruchten dat de Pro Max pas een paar weken later te koop zou zijn. Maar Kuo heeft in een eerder bericht gezegd dat de (grote) leveringen van dit model deze week al beginnen. Waarschijnlijk zal in het begin (net zoals elk jaar) de iPhone 15 Pro Max wat lastiger te krijgen zijn, maar hij is er in ieder geval wel bij naast de rest van de modellen.

