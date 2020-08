Gids: de beste iPad voor jouw nieuwe schooljaar (2020)

De iPad is ook in 2020 een uitstekend studiemaatje. Met iPadOS en de juiste accessoires kun je er je hele studie plezier van hebben. In deze gids helpen wij je met kiezen welke iPad het beste bij jou en je studie past.

Dit is de beste iPad voor je studie

2020 is tot nu toe een rustig jaar voor de iPad. Op de iPad Pro na bespreken we in dit artikel dus vooral modellen uit 2019, simpelweg omdat er nog geen 2020-model is.

iPhoned adviseert: de iPad 2019

Vorig jaar adviseerden we nog de duurdere iPad Air als beste studie-tablet, maar de iPad 2019 is nu duidelijk de beste koop voor in je schooltas. De iPad 2019 heeft namelijk de belangrijkste voordelen van de Air, maar dan voor een lagere prijs.

Deze ‘instap-iPad’ heeft een groter 10,2 inch scherm dan zijn voorganger. Die extra ruimte is erg fijn, zeker als je met split-screen twee apps naast elkaar gebruikt. Daarnaast zijn de prestaties nog steeds erg goed en kun je nog op jarenlange software-ondersteuning rekenen.

Of je nu graag notities schrijft met een Apple Pencil of ze liever typt: de iPad 2019 ondersteunt de eerste generatie Apple Pencil en heeft voor het eerst een Smart Connector op de achterkant. Daardoor kun je de tablet nu ook met het Smart Keyboard gebruiken, een wat ons betreft onmisbaar accessoire om je iPad klaar te maken voor de schoolbanken.

Tel daarbij op de iPadOS de iPad veel productiever en meer Mac-achtig heeft gemaakt en iPadOS 14 deze lijn dit najaar verder doortrekt. Dat alles maakt de iPad 2019 een opvallend betaalbare optelsom voor wat ons betreft de beste studie-tablet voor de meeste mensen.

iPad Air 2019: iets meer kracht

De iPad Air 2019 noemden we vorig jaar nog de beste iPad voor studenten, maar toen later dat jaar de iPad 2019 verscheen is dat wat lastiger geworden. De Air grote voordelen die de Air had met het grotere scherm en het Smart Keyboard zijn nu immers ook op het instapmodel aanwezig.

Ben je echter op zoek naar iets meer dan de iPad 2019 en is de iPad Pro 2020 weer teveel van het goede? Dan is de iPad Air 2019 je beste optie. Ten opzichte van de iPad 2019 heeft de Air een iets groter 10,5 inch scherm en daardoor wat smallere schermranden.

Het grote voordeel is de A12-chip van de Air, die een stuk beter is dan de A10-chip van de iPad 2019. Dat merk je vooral als je vaak tussen apps wisselt.

Dat maakt de iPad Air bij uitstek geschikt voor studenten die voor hun studie wat zwaardere apps nodig hebben, bijvoorbeeld voor het maken of bekijken van digitale 3D-modellen. Dan komt de extra kracht van de Air goed van pas. We verwachten dat Apple dit najaar een gloednieuwe Air uitbrengt met mogelijk een nieuw design. Maar als je nu een iPad nodig hebt, kun je daar waarschijnlijk niet op wachten.

iPad Pro 2020: hoogste prijs, hoogste kwaliteit

Zoals we hierboven al zeiden, hangt het enorm van je studie af welke iPad goed bij je past. Ga je de tablet vooral gebruiken om tijdens colleges aantekeningen te maken en onderweg verslagen te tikken? Dan is de iPad 2019 meer dan genoeg om je daar bij te helpen.

Zit je echter op een studie waarbij je bijvoorbeeld veel met grafisch ontwerp bezig bent, augmented reality regelmatig gaat gebruiken of met zware apps in de weer gaat, dan past de iPad Pro 2020 hier misschien beter bij.

Deze Pro-iPad is met een adviesprijs van x echter veel duurder, al krijg je hier op alle vlakken ook een beter apparaat voor terug. Van het design met een voorkantvullend scherm en Face ID tot de enorm krachtige prestaties en een ProMotion-scherm met hogere ververssnelheid. Daardoor zien animaties er een stuk vloeiender uit.

Bovendien ondersteunt de iPad Pro de betere tweede generatie Apple Pencil en het Magic Keyboard, het beste maar wederom erg prijzige toetsenbord van Apple. De iPad Pro is een fantastisch apparaat, maar wel een forse investering ten opzichte van de andere iPads in deze lijst. Zeker als je een Apple Pencil en toetsenbord bij de prijs optelt.

iPad mini 2019: compact digitaal notitieblok

De iPad mini is de goedkoopste en kleinste iPad van Apple, maar ook wat beperkt als je hem voor schoolzaken gaat gebruiken. Zo kun je er geen Smart Keyboard aan koppelen en is het scherm wel erg klein om er tekst op te verwerken. Wel ondersteunt de iPad mini de eerste generatie Apple Pencil.

Houd je er dus van om geschreven notities te maken, dan is de iPad mini met een Apple Pencil een compacte manier om dat digitaal te kunnen doen. Heb je bijvoorbeeld al een MacBook, dan is dit een fijn apparaat om ernaast te hebben voor het lezen van grote digitale teksten en het maken van deze geschreven notities.

Ons lijkt het beter om in dit geval nog steeds voor de iPad 2019 te kiezen, maar als je puur op zoek bent naar een tablet met een compact formaat dan is dit praktisch je enige optie.

Meer back to school op iPhoned

De hele maand augustus bereidt iPhoned je voor op het nieuwe schooljaar. Zo leggen we uit welke MacBook je het beste kunt kiezen of met welke studenten-apps je korting kunt krijgen. Bovendien hebben we een toffe winactie. Meedoen? In de video hieronder zie je hoe jij een rugzak tot de rand gevuld met Apple-spullen kunt winnen.

Dit maandthema wordt gesponsord door MediaMarkt. MediaMarkt heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.