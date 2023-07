Dit is de beste iPad die je in 2023 moet kopen (onder de 400 euro)

Ben je op zoek naar een nieuwe iPad? Mooi, dan hebben we goed nieuws. Dit is de beste iPad die je in 2023 kunt kopen onder de 400 euro!

Dit is de beste iPad in 2023 (onder de 400 euro)

Als je op zoek bent naar een iPad, sta je voor een lastige keuze. Ga je voor een reguliere iPad? Kies je een Air? Misschien een kleine mini? Of toch een supergrote iPad Pro? Al deze iPads zijn een goede keuze, maar sommige zijn behoorlijk duur.

Daarom helpen we je een handje en laten we je de beste iPad zien die je in 2023 moet kopen. En om het een beetje betaalbaar te houden kiezen we de iPad die minder kost dan 400 euro.

Eigenlijk kunnen we daar heel kort over zijn. De beste iPad onder de 400 euro die je nú moet kopen is de iPad 2021. Bij Apple zelf is deze tablet nu 439,45 euro, maar hij is een stuk goedkoper online te vinden. Op dit moment is de tablet het goedkoopst bij Bol.com. Daar kost de iPad 2021 nu 352 euro. Hiermee bespaar je dus 87,45 euro!

Je krijgt dan de zilveren iPad 2021 met 64 GB opslag. Een andere kleur (zwart) is iets duurder. Ook ga je flink meer betalen als je de iPad met 256 GB opslag kiest. Wees er wel snel bij, want voor deze aanbieding geldt OP = OP.

Ben je te laat en is de aanbieding al weg? Geen nood! In ons iPad 2021-prijsoverzicht vind je de beste prijzen voor jouw volgende iPad in 2023!

iPad 2021 in het kort

In de iPad 2021 zit de A13 Bionic-processor, een chip die in 2019 voor het eerst in de iPhone 11-serie zat. De A13 heeft twee krachtige cpu-kernen en vier energiezuinige kernen, plus een grafische chip met vier kernen. De chip is nu nog steeds vlot genoeg om alle apps en programma’s te draaien.

De resolutie, afmetingen, beeldverversing en kwaliteit van het scherm van de iPad 2021 zijn hetzelfde als de iPad 2020. Wel heeft hij nu ondersteuning voor True Tone, waarmee de kleurtemperatuur van het scherm subtiel wordt aangepast aan het omgevingslicht.

De 1,2-megapixel-frontcamera van oudere iPad heeft plaatsgemaakt voor een 12-megapixel groothoeklens. Dat is echt een flinke stap vooruit, zowel voor selfies als voor FaceTime- en andere videogesprekken. Dankzij de groothoeklens wordt er daarnaast een veel groter camerabeeld vastgelegd.

Veel andere onderdelen van de iPad 2021 zijn onveranderd gebleven. Apple blijft dezelfde hoofdcamera achterop met 8 megapixels gebruiken, die al sinds 2014 bij de ‘gewone’ iPad aanwezig is. Het bedrijf vertrouwt dus volledig op de geïntegreerde beeldprocessor van de A13 om de beeldkwaliteit te verbeteren, in plaats van de iPad een betere sensor te geven.

iPad 2022: net iets beter, maar wel veel duurder

Overigens is er ook een iPad 2022 en die heeft een paar voordelen. Zo zit er een iets nieuwere chip in (A14), heeft hij een usb-c-aansluiting, is de camera aan de achterkant beter en heeft de tablet nu frisse kleurtjes. Maar deze iPad 2022 is ook een flink stuk duurder. Wil je toch voor de iPad 2022 gaan? Dan vind je de beste prijzen hieronder!