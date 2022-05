3 redenen waarom de iPad 2021 eigenlijk de beste iPad is

Wil je een iPad? Dan kun je gaan voor een Pro, Air, of een mini. Maar er is ook een ‘gewone’ 9e generatie iPad uit 2021. In dit artikel lees je waarom dit voor bijna iedereen de beste iPad is.

Waarom de iPad 2021 de beste iPad is

De iPad-lijn van Apple bestaat uit vier verschillende modellen: de iPad Pro, iPad Air, iPad mini en de ‘gewone’ iPad. Tijdens het jaarlijkse september-event van 2021 bevestigde Apple dat dit de populairste iPad is.

De nieuwste versie van dit reguliere model is de 9e generatie iPad uit 2021. Deze iPad is niet het meest geavanceerd, niet het grootst en ook niet het meest handzaam. En toch kiezen de meeste mensen voor de iPad 2021. In dit artikel noemen we drie redenen.

1. Hij is het goedkoopst

Wil je veel iPad, voor zo min mogelijk geld? Dan kom je uit op de iPad 2021. Met zijn startprijs van 389 euro is de instap-iPad veruit de goedkoopste tablet die Apple verkoopt. Ja: ook goedkoper dan de iPad mini 2021. De mini is dan wel kleiner, maar heeft een krachtigere chip en een betere camera.

Dit zijn de iPad-prijzen zoals Apple ze nu hanteert:

12,9-inch iPad Pro: vanaf € 1219

11-inch iPad Pro: vanaf € 899

iPad Air: vanaf € 698,50

iPad mini: vanaf € 559

iPad 2021: vanaf € 389

2. Hij is meer dan goed genoeg

De processor van de iPad 2021 is dus minder goed dan de iPad mini, maar voor bijna iedereen snel genoeg. Alleen als je zeer veel van je iPad vraagt – zoals het gebruik van intensieve augmented reality-apps, of het werken met tientallen lagen in Photoshop – loop je tegen zijn grenzen aan. Maar ook de 9e generatie iPad heeft spierballen; Apple stelt zelfs dat de iPad 2021 zes keer sneller is dan de best lopende Android-tablet. Beschouw je jezelf als een gemiddelde gebruiker, dan is deze iPad meer dan krachtig genoeg.

Ook de achterste camera van de iPad 2021 (8 megapixels) is geen uitblinker. Maar foto’s maken doen we toch met onze iPhone, die één of meerdere betere camera’s op de rug heeft. De selfiecamera is misschien belangrijker, want videobellen doen we steeds vaker. En die lens (een ultragroothoeklens met 12 MP) precies dezelfde als de iPad mini en de iPad Air hebben.

3. Hij is de enige met een thuisknop

Van alle iPads die Apple nog verkoopt, is de iPad 2021 nog de enige met een thuisknop. Die homeknop heeft een Touch ID-sensor waarmee je de iPad ontgrendelt, en je gebruikt de knop ook om terug naar het startscherm te gaan, of de app-kiezer te openen.

Bij de andere iPad-modellen is de thuisknop er niet en maak je gebruik van veeggebaren. Dit werkt erg intuïtief, maar sommige iPad-gebruikers geven de voorkeur aan de thuisknop van weleer. Ook voor deze groep is de iPad 2021 de favoriete iPad.

Wanneer komt de iPad 2022?

Bijna ieder jaar brengt Apple een nieuwe generatie van de reguliere iPad uit; naar verwachting ook in 2022. Het duurt nog wel even tot die opvolger er komt: vermoedelijk lanceert Apple de tablet op z’n vroegst in september 2022.

Overigens kun je naast de iPad 2021 ook voor zijn voorganger gaan: de iPad 2020. Het belangrijkste verschil is dat de iPad 2021 een veel betere selfiecamera heeft: 12-MP in plaats van 1,2 megapixels. Wel zo fijn als je de iPad gebruikt om te videobellen. Ook heeft de iPad 2020 een processor die een jaar ouder is: de A12 Bionic.

De prijsverschillen tussen de iPads zijn echter ook klein. Kijken we naar de iPad 2020 prijsvergelijker, dan zien we dat de oudere tablet hooguit vijf tientjes goedkoper is. In dat geval raden we het aan om voor de nieuwste versie te gaan, al is het maar omdat hij minstens een jaar langer wordt voorzien van software-updates.