Wat is de beste goedkope iPad van 2022?

Wil je een nieuwe iPad voor alledaags gebruik, zoals surfen op internet, lezen en spelletjes spelen? Dan is het niet nodig om voor de duurste tablet te gaan. Maar wat is de beste goedkope iPad die je in 2022 kunt kiezen?

Welke iPads zijn er?

De iPad-familie bestaat uit vier verschillende iPads. Allereerst heb je de iPad Pro, een tablet voor de professionele gebruiker. De iPad Pro 2022 is zeer high-end, heeft een superieure camera en is net zo krachtig als een MacBook Pro. Heel leuk, maar voor de ‘gewone’ gebruiker een beetje overkill.

Daaronder in de hiërarchie staan de iPad Air (11 inch) en de iPad mini (8,3 inch). Ze hebben dezelfde moderne looks als de dure Pro-broer, met een ontwerp zonder thuisknop. Ook zijn ze (bijna) net zo krachtig. Toch heeft Apple wat concessies gedaan om de iPads betaalbaarder te maken. Er ontbreekt bijvoorbeeld een dubbel camerasysteem en ProMotion-technologie.

Maar de goedkoopste iPad die Apple verkoopt, is de reguliere iPad. De nieuwste versie is de 9e generatie iPad die de tech-gigant in september 2021 uitbracht. Voor de meeste mensen is dit de beste tablet die je van Apple kunt kopen. Hij is niet het meest geavanceerd, maar krachtig genoeg voor alledaagse taken zoals internetten, Netflixen, appen en meer.

iPad 2021 prijzen

De goedkoopste iPad die Apple verkoopt, is dus de 9e generatie iPad. Die is verkrijgbaar vanaf 389 euro. Hoeveel je precies betaalt, hangt af van hoeveel opslagcapaciteit je kiest, en of je een versie met Cellular (mobiel internet) wilt.

Dit zijn de iPad 2021 prijzen die Apple hanteert:

iPad 2021 (64 GB, wifi): 389 euro

iPad 2021 (256 GB, wifi): 559 euro

iPad 2021 (64 GB, Cellular): 529 euro

iPad 2021 (256 GB, Cellular): 699 euro

Je kunt de iPad ook kopen buiten Apple om. Bij andere online winkels dan de Apple Store is de tablet vaak voordeliger. Wil je weten bij welke winkel de iPad 2021 nu het goedkoopst is? Bekijk de iPad 2021 prijsvergelijker:

De beste goedkope iPad van 2022

Wil je ‘gewoon een iPad’, en ben je niet van plan om de tablet te gebruiken voor grafisch intensieve games, het monteren van een bioscoopwaardige film, of enorme Photoshop-projecten? Dan is de 9e generatie iPad (uit 2021) de tablet met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De iPad 2021 heeft een A13 Bionic-chip, die we ook kennen van de iPhone 11 (Pro). Die processor is nog steeds krachtig en kan nog jaren vooruit. Ook is ondersteuning van de Apple Pencil aanwezig.

Eventueel kun je ook voor zijn voorganger gaan: de iPad 2020. Die verschilt weinig van zijn opvolger. Het belangrijkste verschil is dat de iPad 2021 een veel betere selfiecamera heeft: 12-MP in plaatvan 1,2 megapixels. Wel zo fijn als je de iPad gebruikt om te videobellen. Ook heeft de iPad 2020 een processor die een jaar ouder is: de A12 Bionic.

De verschillen tussen de iPad 2021 en iPad 2020 zijn dus klein, maar dat geldt ook voor de prijs. Kijken we naar de iPad 2020 prijsvergelijker, dan zien we dat de oudere tablet hooguit vijf tientjes goedkoper is. Daarmee is de iPad 2021 zijn meerprijs waard, al is het maar omdat hij met zijn nieuwere processor minstens een jaar langer wordt voorzien van software-updates.

Wanneer komt de nieuwe iPad 2022?

Bijna ieder jaar brengt Apple een nieuwe generatie van de reguliere iPad uit; waarschijnlijk ook in 2022. Het duurt nog wel even tot die opvolger er komt: naar verwachting lanceert Apple de tablet in september 2022. Ben je nu toe aan een nieuwe iPad, dan is dit dus een prima moment om er een aan te schaffen.