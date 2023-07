De 3 beste functies in iOS 17 (die je meteen moet uitproberen)

Heb jij de publieke bèta van iOS 17 al geïnstalleerd? Tof! Dan kun je meteen de 3 beste functies in iOS 17 meteen uitproberen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De 3 beste functies in iOS 17 die je moet proberen

Jammer genoeg is iOS 17 niet een hele grote iPhone-update. Toch zijn er wel een paar toffe functies die erbij komen. Apps als Telefoon, FaceTime en Berichten hebben een update gekregen en AirDrop wordt nóg makkelijker.

Twijfel je nog of je de publieke bèta van iOS 17 moet installeren? Dan trekken de volgende features in de iPhone-update je misschien over de streep. Dit zijn de drie beste functies in iOS 17!

1. Stand-by modus

Een compleet nieuwe functie voor je iPhone in iOS 17 is de Stand-by modus. Hiermee kun je je telefoon gebruiken als een wekker, een soort slim display of een persoonlijke hub. Je moet hiervoor je iPhone opladen met een kabel of draadloos via MagSafe. Vervolgens draai je de iPhone een kwartslag (horizontaal) en wacht je even. Het Stand-by scherm verschijnt automatisch.

Op het scherm krijg je verschillende opties te zien. Dat varieert van een klok met een agenda, tot een ruime keuze uit widgets die je kunt gebruiken. De slimme stapels staan ook tot je beschikking, zodat altijd de juiste widgets naar boven komen. Daarnaast heeft deze functie ook ondersteuning voor ‘Live activiteiten’, Siri, inkomende gesprekken en grotere meldingen.

2. Sneller en nauwkeurige typen

Er gaat ook behoorlijk wat veranderen bij het toetsenbord en de spellingscontrole in iOS 17. Zo heeft de dicteerfunctie een flinke upgrade gekregen. Je kunt nu tijdens het inspreken het toetsenbord gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld een naam of een woord in spreektaal wilt typen. De dicteerfunctie heeft daar nog wel eens moeite mee.

Een van de grootste irritaties tijdens het typen was altijd de autocorrectie. Maar dat is in iOS 17 vrijwel verleden tijd. Een van de drie beste functies in iOS 17 is de verbeterde autocorrectie. Je krijgt nu meteen te zien als een woord is aangepast door middel van een blauw streepje. Dit is handig wanneer je iPhone de tekst foutief heeft aangepast. Door op het woord te tikken kun je dan gemakkelijk terug naar het oorspronkelijke woord.

3. Makkelijk(er) inloggen bij websites

Vind je het ook zo irritant wanneer je soms op een website moet inloggen met een wachtwoord dat je natuurlijk allang weer vergeten bent? Met je iPhone kun je wachtwoorden makkelijker invullen, maar ook dat is niet altijd mogelijk. Dat gaat met iOS 17 (gedeeltelijk) veranderen.

Er komt een manier waarmee je Face ID of Touch ID van je iPhone kunt gebruiken om in te loggen bij een website. Je hoeft dat niet meer een wachtwoord in te typen. Dat werkt dus ook als je achter een vreemde pc zit en je moet even inloggen op je Apple ID.

Er zitten flinke voordelen aan deze manier van inloggen. Wanneer je op de oude manier inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord moet de website het wachtwoord weten. Wanneer de website dan bij een datalek betrokken is, kunnen kwaadwillenden toegang krijgen tot je wachtwoord. Dat komt met het inloggen op deze manier niet meer voor. Je geeft immers nooit je wachtwoord door.

Wil je het proberen? Dat kan als je de publieke bèta van iOS 17 al op je iPhone hebt staan. Surf vervolgens met je Mac naar de website iCloud.com en vul het e-mailadres van je Apple ID in. Je tikt vervolgens op de knop ‘Log in met iPhone’ en daarna scan je een soort speciale QR-code met de camera van je iPhone. Je krijgt dan op je iPhone een melding met de vraag of je wilt inloggen met Face ID. Heb je dit gedaan? Dan opent de website automatisch in de browser op je Mac.

Net niet in de top 3 beste functies

Een functie die de top 3 van deze beste functies van iOS 17 nèt niet gehaald heeft is de app Journal. Dit kun je zien als een soort app om jouw gedachten of dagelijkse belevenissen op te schrijven. Je iPhone geeft persoonlijke suggesties om over te schrijven, maar bevat ook een flink aantal algemene onderwerpen. Deze suggesties zijn gebaseerd op recente activiteiten met onder andere foto’s, personen, plaatsen en work-outs.

Over je privacy hoef je je geen zorgen te maken. Apple zegt dat dat niemand anders toegang heeft tot de app – ook Apple niet. Dus je kunt gerust losgaan over je lawaaiige buren of die vervelende caissière die de kassa voor je neus sloot.

Er is wel één maar: op dit moment is de app nog niet in de bèta te vinden. Apple heeft gezegd dat de app later dit jaar beschikbaar komt.

