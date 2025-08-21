De beste functie van de iPhone komt in iOS 26 eindelijk naar CarPlay

Apple komt met een grote CarPlay-update in iOS 26 en een van de vele verbeteringen die naar CarPlay komen is de beste functie van de iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste functie van de iPhone komt naar CarPlay

Er komen in iOS 26 allerlei nieuwe functies naar CarPlay. Één daarvan is een functie die we al lang kennen van de iPhone en die we graag al veel eerder op CarPlay hadden gezien: Live activiteiten.

Live activiteiten verscheen drie jaar geleden voor het eerst op de iPhone, toen het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro werd geïntroduceerd. Sindsdien heeft Apple de functie alleen maar verbeterd en uitgebreid naar meer apps en systeemfuncties. Vorig jaar bracht watchOS 11 Live activiteiten al naar de Apple Watch. Binnenkort zullen macOS Tahoe en iPadOS 26 Live activiteiten ook op de Mac en iPad introduceren.

Live activiteiten op CarPlay

CarPlay is een ander nieuw platform dat profiteert van de recente uitbreiding van Live activiteiten. Wanneer je iOS 26 gebruikt, worden alle Live activiteiten die op je iPhone worden uitgevoerd ook weergegeven via CarPlay. Dat ziet er zo uit:

Live activiteiten is een handige functie op je iPhone, maar zeker ook in CarPlay. De afbeelding hierboven is een mooi voorbeeld: als je iemand ophaalt van het vliegveld, kun je via Live activiteiten de laatste informatie over de status van de vlucht bekijken. Andere goede voorbeelden van Live activiteiten zijn:

Het volgen van je (pizza)bestelling terwijl je onderweg bent naar huis.

Het bekijken van de weersvoorspellingen wanneer er een storm op komst is.

Het bekijken van de oplaadvoortgang van je elektrische auto.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26 heeft een schakelaar om Live activiteiten in CarPlay uit te schakelen als je ze liever niet wilt zien. Maar voor veel mensen zal de beschikbaarheid van Live activiteiten in de auto een welkome toevoeging zijn.

iOS 26 komt in september beschikbaar

Apple brengt iOS 26 voor het grote publiek uit in september, na de release van de iPhone 17. Het is de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september 2025 beschikbaar is voor alle gebruikers, mits de iPhone ondersteuning heeft voor de update. Lees hier welke iPhones kunnen bijwerken naar iOS 26!