Dit is (stiekem) de beste functie van de nieuwe iPhone 17

Apple heeft de iPhone 17 voorzien van veel verbeteringen, maar één daarvan komt vrijwel dagelijks van pas. Dit is de beste nieuwe functie van de iPhone 17!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste functie van de iPhone 17

Apple heeft dit jaar maar liefst vijf nieuwe iPhones uitgebracht. In het voorjaar verscheen de iPhone 16e, in september volgden de iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air. De iPhone 17 heeft veel functies overgenomen, die voorheen exclusief voor de Pro-modellen waren. Zo heeft de iPhone voor het eerst een ProMotion-scherm met ondersteuning voor always-on en een 48-megapixel ultragroothoekcamera.

Toch zijn dit niet de belangrijkste verbeteringen bij de iPhone 17, want één nieuwe functie komt dagelijks van pas. De nieuwe iPhone laadt veel sneller op dan eerdere generaties van de smartphone. Waar de iPhone 16 en eerder binnen dertig minuten tot 50 procent zijn opgeladen, heeft de iPhone 17 daar nog maar twintig minuten voor nodig. In minder dan een halfuur heeft de nieuwe iPhone weer een batterijpercentage van minimaal 50 procent.

Langere accuduur

Snelladen gaat bij de iPhone 17 dus nóg sneller, want de iPhone 16 heeft tien minuten langer nodig om hetzelfde batterijpercentage als de iPhone 17 te bereiken. Tien minuten klinkt misschien weinig, maar betekent in de praktijk een groot verschil. Dat komt vooral door de verbeterde accuduur van de iPhone 17. De nieuwe iPhone gaat maar liefst 30 uur mee bij het kijken van video’s, dat is bij de iPhone 16 nog 22 uur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 16 en de iPhone 17 gaan dus niet even lang mee als ze beide een batterijpercentage van 50 procent hebben. Door de langere totale accuduur van de iPhone 17 gaat de telefoon op een halve accu ongeveer 15 uur mee. Bij de iPhone 16 is dat 11 uur, waardoor het verschil erg groot is. Op die manier is het snelladen de beste verbeterde functie van de iPhone 17, want na twintig minuten laden gaat de telefoon weer ongeveer een dag mee. Bij de iPhone 17 Pro (Max) zijn deze laadtijden hetzelfde.

Meer over de iPhone 17

Apple heeft de iPhone 17 voorzien van veel verbeteringen, waarvan de snellere laadtijd vrijwel dagelijks van pas komt. Je kunt de nieuwe iPhone in de ochtend even aan de lader leggen, vervolgens haalt de accu gemakkelijk het einde van de dag. Voor veel gebruikers is de langere accuduur in combinatie met de snellere laadtijd de beste functie van de iPhone 17, want die voorkomt dat je na een lange dag met een lege iPhone zit. Is het toestel toch bijna leeg? Dan is die binnen twintig minuten weer voldoende opgeladen.

Je hebt daar wel een adapter met ondersteuning voor snelladen voor nodig. Volgens Apple is de iPhone 17 binnen twintig minuten weer tot 50 procent opgeladen met een adapter van 40 watt of meer. Heb je een adapter met 30 watt of lager? In dat geval duurt het opladen iets langer. Het is daarom aan te raden om een nieuwe adapter te halen bij de aanschaf van je iPhone 17, zodat je de beste functie van het toestel niet mist. Bekijk hier waar je de juiste adapter kunt halen én wat de beste prijzen van de iPhone 17 zijn: