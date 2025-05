Dit wordt veruit de beste en nuttigste nieuwe feature van iOS 19

Apple onthult iOS 19 op maandag 9 juni en hoewel er ongetwijfeld veel nieuwe functies in zitten, steekt er één feature ver uit boven de rest.

De beste feature van iOS 19

Apple presenteert de nieuwste versie van het iPhone besturingssysteem traditiegetrouw tijdens de WWDC en die begint dit jaar op maandag 9 juni. Hoewel we nog niet precies weten hoe iOS 19 eruit gaat zien, is het vrij zeker dat het design flink is veranderd en meer lijkt op visionOS. Volgens Jon Prosser van Front Page Tech krijgt iOS 19 een glasachtig uiterlijk, met transparante menu’s, knoppen en meer. Hij verwacht ook een nieuwe zwevende tabbalk onderaan in een aantal Apple-apps.

Maar de beste feature van iOS 19 heeft helemaal niets te maken met het design. Het is juist een handige functie waar je praktisch elke dag iets aan zult hebben. Het is namelijk een feature die er op een slimme manier voor zorgt dat de batterij van je iPhone een stuk langer meegaat.

Battery Intelligence

Apple gebruikt in iOS 19 namelijk Apple Intelligence voor het optimaliseren van de batterijduur en noemt dat Battery Intelligence. Deze nieuwe feature van iOS 19 kijkt naar hoe je je apparaat gebruikt en waar je mogelijk aanpassingen kunt maken om het batterijverbruik te verminderen.

Apple maakt voor deze batterijoptie gebruik van batterijgegevens die het in de loop der tijd van gebruikers heeft verzameld. De batterijmodus kan de stroomafname van apps en andere systeemfuncties beperken op basis van het gebruik van het apparaat. Het bevat ook een indicator op het vergrendelscherm die laat zien hoe lang het duurt voordat je iPhone is opgeladen.

De feature voor het verbeteren van de batterijduur in iOS 19 is waarschijnlijk ontworpen met de superdunne iPhone 17 Air in gedachten. Deze dunne iPhone heeft namelijk niet zoveel ruimte voor een batterij aan de binnenkant. Er zijn dan ook al geruchten dat de batterij van de iPhone 17 Air minder lang meegaat dan die van andere iPhone 17-modellen en dat Apple aan een speciale batterijhoes werkt.