Dit is de beste dating-app (en het is niet Tinder)

Met een dating-app ben je misschien één swipe verwijderd van een nieuwe liefde. Maar welke app geeft je zo vlak voor Valentijn de grootste kans op het ware geluk? In dit artikel bespreken we de beste dating-app van het moment.

Beste dating-app

Zeg je dating-app, dan zeg je Tinder. Maar hoewel de liefdes-app veruit de populairste is, zijn er apps waarmee de kans groter is dat Cupido raak schiet.

1. Bumble

Tinder is nog de grootste en bekendste dating-app, maar Bumble is bezig aan een inhaalslag. Het succes zit ‘m in het concept. Terwijl bij de meeste dating-apps verwacht wordt dat mannen de eerste stap zetten, is het op Bumble precies andersom.

Ben je een match geworden, dan heeft de vrouw 24 uur de tijd om een berichtje te sturen. Gebeurt dit niet, dan is de match verlopen – eeuwig zonde. De ‘vrouwen eerst’-regel zorgt dat een match bijna altijd resulteert in een gesprek, terwijl mensen op andere dating-apps een stuk passiever zijn.

Een ander voordeel van Bumble is dat je er relatief gemakkelijk matches krijgt. Terwijl Tinder dit een beetje bewust lijkt te dwarsbomen (het moet niet te gemakkelijk gaan, anders neem je dat Premium-abonnement niet), is Bumble nog minder commercieel. Zorg er wel voor dat je de juiste foto’s voor je datingprofiel kiest, want dit maakt veel uit.

Bumble is bovendien geschikter voor wie zoekt naar een serieuze relatie. Bij het opstellen van je profiel heb je de mogelijkheid om aan te geven of je zoekt naar een relatief, of juist ‘Iets dat niet bindend is’. Ook kun je duidelijk maken of je kinderen wilt, wat je politiek voorkeur is, of je drugs of alcohol gebruikt, wat je geloof is en meer. Zo weet je al vóór je iemand naar rechts swipet al of de persoon wel uit het juiste hout is gesneden.

2. Happn

Bumble vinden we dus de beste dating-app, maar je hoeft natuurlijk niet op één cupido te wedden. Een andere favoriet van ons is Happn. Hier kom je mensen tegen met wie je in het dagelijkse leven al eens de paden hebt gekruist.

Door de uitgebreide profielen zijn ook op Happn de intenties wat serieuzer dan op Tinder. De app is vooral populair in de grote steden en mensen zijn er relatief hoog opgeleid.

Net al bij Tinder en Bumble swipe je mensen naar links (niet leuk) en rechts (wél leuk) om een match te scoren. Leuk is het spelletje ‘Crush Time’. Hierbij krijg je 4 foto’s te zien en moet je raden wie van de vier jou een like heeft gegeven. Heb je de persoon goed, dan ben je een match.

3. Hinge

Een minder bekende, maar goede dating-app is Hinge. De app is zoals de makers zeggen speciaal ontworpen om zo snel mogelijk verwijderd te worden. Een app voor mensen die op zoek zijn naar iets serieus, dus.

Hinge geeft gebruikers een selecte lijst met profielen om uit te kiezen. Hiermee wil de app bereiken dat je niet eindeloos swipet, maar je de tijd neemt voor het voeren van gesprekken. En je moet op het hartje drukken om iemand te liken – swipen werkt niet. Ook dit draagt eraan bij dat je meer aandacht besteedt aan het bekijken van de profielen.

Die profielen zijn op Hinge erg uitgebreid. Bovendien maakt de app gebruik van een slim algoritme om mensen te koppelen. Dit algoritme berekent op basis van je profielinformatie, je voorkeuren, je likes en de optie ‘dealbreaker’ wie bij je past. Hinge heeft alleen een nadeel: er zijn nog relatief weinig gebruikers in Nederland. Maar wie weet zit die ene persoon daar tussen.

Meer tips

Wil je meer weten? Op iPhoned lees je meer over (online) dating. Zo geven we tips om een gesprek te beginnen op een dating-app. Ook geven we tips voor een veilige date en bespreken we alternatieven voor Tinder. We hebben ook een aantal opvallende dating-apps op een rij gezet.