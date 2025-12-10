Zien: de beste apps van 2025 voor je iPhone, iPad én Apple Watch

Apple heeft de winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt: de ontwikkelaars die de allerbeste apps en games van 2025 hebben gemaakt.

De beste apps van 2025

Apple heeft de 17 winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt. De winnende apps en games zijn door App Store-editors uit een lijst van 45 finalisten gekozen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun innovatie, gebruikerservaring en design. We zetten ze voor je op een rij.

Apps

1. iPhone-app van het jaar

Tiimo - Dagellijke Planner tiimo 8.4 (379 reviews) Gratis via App Store via App Store

Presenteert actielijstjes in een rustige lay-out.

2. iPad-app van het jaar

Detail: AI Video Editor Detail Technologies B.V. 9.0 (100 reviews) Gratis via App Store via App Store

Geeft een heel andere draai aan het maken van content.

3. Mac-app van het jaar

Essayist: Academic Writing App Essayist Software Inc. 6.0 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

Neemt een flink deel van de stress weg wanneer je academische teksten moet schrijven en opmaken.

4. Apple Vision Pro-app van het jaar

Explore POV James Hustler Gratis via App Store via App Store

Neemt gebruikers mee op reis in Apple Immersive-video’s die in de hele wereld zijn opgenomen.

5. Apple Watch-app van het jaar

Strava: hardlopen en fietsen Strava, Inc. 9.2 (32.275 reviews) Gratis via App Store via App Store

Brengt sporters wereldwijd bij elkaar, zodat ze hun prestaties met elkaar kunnen delen.

6. Apple TV-app van het jaar

Is onmisbaar voor iedereen die populaire series wil kijken, compleet met toegankelijkheidsvoorzieningen.

Games

7. iPhone-game van het jaar

Maakt het verzamelen van en spelen met de legendarische Pokémon-kaarten nog leuker.

8. iPad-game van het jaar

DREDGE Black Salt Games 7.8 (30 reviews) Gratis via App Store via App Store

Is een spookachtig mysterie met een soepele gameplay.

9. Mac-game van het jaar

Cyberpunk 2077: Ultimate CD PROJEKT S.A. € 82,90 via App Store via App Store

Valt op door de verbluffend mooie futuristische visuals.

10. Apple Vision Pro-game van het jaar

Porta Nubi: Puzzels Michael Temper Gratis via App Store via App Store

Geeft gebruikers een almachtig gevoel met de atmosferische lichtpuzzels die ze moeten vormen.

11. Apple Arcade-game van het jaar

WHAT THE CLASH? Triband ApS 9.0 (33 reviews) Bekijken via App Store via App Store

Bestaat uit honderden absurde, maar wel gedenkwaardige minigames.

Cultural Impact-winnaars

App Store-editors hebben niet alleen de beste apps en games voor de diverse Apple devices gekozen, maar hebben ook zes winnaars in de categorie Cultural Impact erkenning gegeven voor de positieve verandering die ze teweegbrengen.

12. Art of Fauna

Art of Fauna: Cozy Puzzles Klemens Strasser 9.8 (162 reviews) Gratis via App Store via App Store

Bestaat uit toegankelijke puzzels die mooie natuurbeelden schetsen.

13. Chants of Sennaar

Chants of Sennaar Playdigious 9.2 (25 reviews) Gratis via App Store via App Store

Is een ode aan de kracht van taal en verbinding.

14. Despelote

despelote Panic, Inc. € 17,99 via App Store via App Store

Heeft een ingenieuze gameplay in een specifieke culturele context.

15. Be My Eyes

Be My Eyes – Helping blind see Be My Eyes 9.4 (179 reviews) Gratis via App Store via App Store

Is een uitkomst voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

16. Focus Friend

Focus Friend, by Hank Green B-Tech Consulting Group LLC 9.0 (55 reviews) Gratis via App Store via App Store

Giet concentratieoefeningen in de vorm van leuke uitdagingen.

17. StoryGraph

StoryGraph: Reading Tracker The StoryGraph 9.0 (97 reviews) Gratis via App Store via App Store

Is gemaakt om een inclusieve boekencommunity op te bouwen.

