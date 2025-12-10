iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Zien: de beste apps van 2025 voor je iPhone, iPad én Apple Watch

Maurice Snijders
10 december 2025, 17:23
2 min leestijd
Zien: de beste apps van 2025 voor je iPhone, iPad én Apple Watch

Apple heeft de winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt: de ontwikkelaars die de allerbeste apps en games van 2025 hebben gemaakt.

Inhoud

Apps Games Cultural Impact-winnaars

De beste apps van 2025

Apple heeft de 17 winnaars van de App Store Awards 2025 bekendgemaakt. De winnende apps en games zijn door App Store-editors uit een lijst van 45 finalisten gekozen vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van hun innovatie, gebruikerservaring en design. We zetten ze voor je op een rij.

Apps

1. iPhone-app van het jaar

Tiimo - Dagellijke Planner

Tiimo - Dagellijke Planner

tiimo

Gratis via App Store

Presenteert actielijstjes in een rustige lay-out.

apps 2025

2. iPad-app van het jaar

Detail: AI Video Editor

Detail: AI Video Editor

Detail Technologies B.V.

Gratis via App Store

Geeft een heel andere draai aan het maken van content.

detail

3. Mac-app van het jaar

Essayist: Academic Writing App

Essayist: Academic Writing App

Essayist Software Inc.

Gratis via App Store

Neemt een flink deel van de stress weg wanneer je academische teksten moet schrijven en opmaken.

apps 2025

4. Apple Vision Pro-app van het jaar

Explore POV

Explore POV

James Hustler

Gratis via App Store

Neemt gebruikers mee op reis in Apple Immersive-video’s die in de hele wereld zijn opgenomen.

Vision Pro app

5. Apple Watch-app van het jaar

Strava: hardlopen en fietsen

Strava: hardlopen en fietsen

Strava, Inc.

Gratis via App Store

Brengt sporters wereldwijd bij elkaar, zodat ze hun prestaties met elkaar kunnen delen.

apps 2025

6. Apple TV-app van het jaar

hbo max

Is onmisbaar voor iedereen die populaire series wil kijken, compleet met toegankelijkheidsvoorzieningen.

hbo

Games

7. iPhone-game van het jaar

pocket

Maakt het verzamelen van en spelen met de legendarische Pokémon-kaarten nog leuker.

apps 2025

8. iPad-game van het jaar

DREDGE

DREDGE

Black Salt Games

Gratis via App Store

Is een spookachtig mysterie met een soepele gameplay.

dredge

9. Mac-game van het jaar

Cyberpunk 2077: Ultimate

Cyberpunk 2077: Ultimate

CD PROJEKT S.A.

€ 82,90 via App Store

Valt op door de verbluffend mooie futuristische visuals.

apps 2025

10. Apple Vision Pro-game van het jaar

Porta Nubi: Puzzels

Porta Nubi: Puzzels

Michael Temper

Gratis via App Store

Geeft gebruikers een almachtig gevoel met de atmosferische lichtpuzzels die ze moeten vormen.

porta nubi

11. Apple Arcade-game van het jaar

WHAT THE CLASH?

WHAT THE CLASH?

Triband ApS

Bekijken via App Store

Bestaat uit honderden absurde, maar wel gedenkwaardige minigames.

apps 2025

Cultural Impact-winnaars

App Store-editors hebben niet alleen de beste apps en games voor de diverse Apple devices gekozen, maar hebben ook zes winnaars in de categorie Cultural Impact erkenning gegeven voor de positieve verandering die ze teweegbrengen.

12. Art of Fauna

Art of Fauna: Cozy Puzzles

Art of Fauna: Cozy Puzzles

Klemens Strasser

Gratis via App Store

Bestaat uit toegankelijke puzzels die mooie natuurbeelden schetsen.

apps 2025

13. Chants of Sennaar

Chants of Sennaar

Chants of Sennaar

Playdigious

Gratis via App Store

Is een ode aan de kracht van taal en verbinding.

apps 2025

14. Despelote

despelote

despelote

Panic, Inc.

€ 17,99 via App Store

Heeft een ingenieuze gameplay in een specifieke culturele context.

despelote

15. Be My Eyes

Be My Eyes – Helping blind see

Be My Eyes – Helping blind see

Be My Eyes

Gratis via App Store

Is een uitkomst voor gebruikers die blind of slechtziend zijn.

apps 2025

16. Focus Friend

Focus Friend, by Hank Green

Focus Friend, by Hank Green

B-Tech Consulting Group LLC

Gratis via App Store

Giet concentratieoefeningen in de vorm van leuke uitdagingen.

apps 2025

17. StoryGraph

StoryGraph: Reading Tracker

StoryGraph: Reading Tracker

The StoryGraph

Gratis via App Store

Is gemaakt om een inclusieve boekencommunity op te bouwen.

apps 2025

Apps MacBook Pro Mac Apple audio en tv Mac iPhone Apple Watch iPad Apple

