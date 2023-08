De beste Apple Watch die je in 2023 moet kopen (onder de 300 euro)

Wil je een Apple Watch kopen, dan sta je voor een lastige keuze. Geen nood, wij vertellen welke Apple Watch je het beste in 2023 kunt kopen (onder de 300 euro).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beste Apple Watch 2023 (onder de 300 euro)

Er zijn inmiddels zoveel verschillende Apple Watches dat het behoorlijk lastig is om er een te kiezen. Maar eigenlijk is het niet zo heel moeilijk, want er is op dit moment maar één beste Apple Watch (onder de 300 euro) van 2023 die je geld écht waard is.

En dat is … de Apple Watch Series SE 2022. Deze Apple Watch heeft vrijwel alle functies van zijn duurdere broer, de Apple Watch Series 8. De SE 2022 heeft zelfs dezelfde chip als de Series 8 (de S8).

Natuurlijk heb je ook een paar functies níét, zoals het always on-scherm en de ECG-meting. Maar als we eerlijk moeten zijn ga je de ECG-meting echt niet missen. Always on is wel leuk, maar ook niet écht nodig.

De Apple Watch SE 2022 is op dit moment het goedkoopst bij iBood.com. Daar betaal je voor de Apple Watch SE 2022 nu 233 euro! Bij Apple kost deze versie nog 298,75 euro. Je krijgt dan de Apple Watch SE 2022 40mm.

Aanbieding bij Amazon

Bij iBood is de aanbieding slechts een paar dagen geldig, of tot de voorraad op is. Ben je te laat? Dan kun je nog bij Amazon.nl terecht voor de beste Apple Watch van 2023. Daar is de Apple Watch niet zo goedkoop als bij iBood, maar nog steeds een zeer nette prijs. Daar kost de smartwatch nu 275,95 euro.

Zowel de Sterrenlicht- als de Middernacht-versie hebben dezelfde prijs en ze zijn beide daarmee (op dit moment) de beste Apple Watch van 2023 onder de 300 euro. Wil je toch de witte versie? Dan betaal je wel een paar euro meer.

Apple Watch Series 8 kopen

En wil je nu een Apple Watch met alle functies? Dan kun je altijd nog de Apple Watch Series 8 kopen. Check dan in ieder geval onze Apple Watch Series 8-prijsvergelijker. Dan betaal je ook daar niet teveel voor!