Grote bestanden doorsturen met WhatsApp: WeTransfer kan zo inpakken

WhatsApp komt met een aantal nieuwe functies voor het doorsturen van grote bestanden. Je hoeft dan niet meer afhankelijk van websites als WeTransfer om grote bestanden door te sturen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bestanden doorsturen met WhatsApp

In eerdere bètaversies van WhatsApp was al te zien dat je voortaan ook grote bestanden kon doorsturen in de chatdienst. De huidige limiet van bestanden is slechts 100MB, maar dat is in de bèta verhoogd naar 2GB (2000MB). Hiermee wordt het een stuk makkelijker om onder andere grote video- en fotobestanden door te sturen naar je vrienden of familie met je iPhone.

Dit is echter niet de enige functie voor het doorsturen van bestanden die momenteel in de bèta van WhatsApp wordt getest. Sinds kort is er namelijk ook een voortgangspercentage opgedoken wanneer je bestanden verstuurt. Zo zie je precies hoe lang het nog duurt voordat het bestand is verzonden.

Met de app Telegram is het al langer mogelijk om grote bestanden te versturen via de berichten-app. Je ziet dan ook meteen hoe lang het nog duurt om het bestand door te sturen.

WhatsApp voor iPad en Apple Watch

Het doorsturen van grote bestanden in WhatsApp is een functie waar gebruikers al langer op zitten te wachten. De maximale bestandsgrootte van 100MB is namelijk echt niet meer van deze tijd.

Het is wel ontzettend jammer dat er nog steeds geen officiële app van WhatsApp voor de iPad is. In een interview met The Verge vertelde Will Cathcart van WhatsApp ‘heel graag’ een iPad-app te willen maken. Hij hangt helaas geen concrete datum aan de release van een dergelijke app. Wel realiseert Cathcart zich dat heel veel mensen er al heel lang op wachten.

Lees meer: WhatsApp zou graag een iPad-app maken

Ook voor Apple Watch is er nog steeds geen echte app voor WhatsApp. Er is inmiddels een alternatief waarmee je toch WhatsApp-berichten op het Apple horloge kan lezen. Maar ondersteuning voor het doorsturen van (grote) bestanden of foto’s is er ook niet in dit alternatief voor WhatsApp.

Lees meer: WhatsApp op Apple Watch met WristChat

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.