Best bekeken series op Netflix in 2023: dit is de verrassende nummer één

Netflix heeft het jaarlijkse overzicht uitgebracht, waardoor we weten wat de best bekeken series van 2023 zijn. Dit zijn de populairste titels!

Netflix onthult jaaroverzicht

Sinds 2021 houdt Netflix een actuele lijst bij met de tien best bekeken films en series, maar dit jaar gaat de streamingdienst een stap verder. Netflix heeft namelijk voor het eerst een overzicht uitgebracht, waarin de kijktijd van meer dan 18.000 series te zien is. Zo weten we precies hoeveel uur er gekeken is naar populaire titels als Wednesday en You én wat de best bekeken serie van 2023 is.

Netflix wordt duurder: nieuwe Europese prijzen nu bekend

Netflix is van plan om dit overzicht twee keer per jaar te publiceren. Dat betekent dat we steeds de kijkcijfers van zes maanden zien, in dit geval van januari tot en met juni 2023. In het overzicht zijn alle series meegenomen die meer dan 50.000 uur zijn bekeken. Met de lijst onthult Netflix welke titels dit jaar wereldwijd de best bekeken series waren, met een verrassende serie op de eerste plek.

Dit zijn de populairste series op Netflix

De best bekeken serie op Netflix van januari tot en met juni was namelijk The Night Agent. Dit is een nieuwe serie, waarvan dit jaar het eerste seizoen is verschenen. De titel komt direct binnen op de eerste plek, met een totale kijktijd van maar liefst 812,1 miljoen uur. Het verschil met de nummer twee is groot, want daar vinden we Ginny & Georgia (seizoen 2) terug met 665,1 miljoen uur. Dit zijn de twintig populairste series:

Titel Kijktijd (in uren) 1. The Night Agent: Season 1 812.100.000 2. Ginny & Georgia: Season 2 665.100.000 3. The Glory: Season 1 622.800.000 4. Wednesday: Season 1 507.700.000 5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story 503.000.000 6. You: Season 4 440.600.000 7. La Reina del Sur: Season 3 429.600.000 8. Outer Banks: Season 3 402.500.000 9. Ginny & Georgia: Season 1 302.100.000 10. FUBAR: Season 1 266.200.000 11. Manifest: Season 4 262.600.000 12. Kaleidoscope: Limited Series 252.500.000 13. Firefly Lane: Season 2 251.500.000 14. The Mother 249.900.000 15. Physical: 100: Season 1 235.000.000 16. Crash Course in Romance: Limited Series 234.800.000 17. Love Is Blind: Season 4 229.700.000 18. BEEF: Season 1 221.100.000 19. The Diplomat: Season 1 214.100.000 20. Luther: The Fallen Sun 209.700.000

Volgens Netflix is het opvallend dat vooral terugkerende titels het goed hebben gedaan in de lijst met best bekeken series. Zo zijn de nieuwe seizoenen van You, Manifest en Love Is Blind enorm populair. Bovendien noemt Netflix dat series die in een andere taal dan Engels zijn opgenomen steeds meer bekeken worden. Inmiddels vormen niet-Engelstalige titels dertig procent van de totale kijktijd op Netflix.

Account delen kost geld op Netflix

De best bekeken series op Netflix hebben dus enorm hoge kijkcijfers. Sinds dit jaar hanteert Netflix nieuwe regels bij het delen van een account, maar dit heeft weinig tot geen invloed gehad op de totale kijktijd. Als je nu je wachtwoord deelt met iemand buiten je huishouden, vraagt Netflix om een extra bedrag per maand. Hiermee probeert het bedrijf (nog) meer te verdienen aan abonnementsinkomsten.

Netflix onthult: zo controleert het bedrijf het delen van je account

Daarnaast heeft Netflix de abonnementsprijzen dit jaar verhoogd, waardoor je maandelijks weer een paar euro meer betaalt voor de streamingdienst. Vond je de best bekeken series tegenvallen op Netflix? Of wil je niet meer gaan betalen? Bekijk dan eens het aanbod bij andere streamingdiensten, die vaak ook bekende titels hebben. Hier is een overzicht van de populairste diensten op dit moment:

