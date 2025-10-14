Zo bespaar je geld met de plug-in batterij van HomeWizard

Met de Plug-In batterij van HomeWizard bewaar je de stroom van jouw zonnepanelen voor een later moment en verlaag je terugleverboetes.

Bespaar geld met de plug-in batterij van HomeWizard

Maak je al gebruik van zonnepanelen, dan is het een goed idee om de opgewekte energie die je niet direct gebruikt, op te slaan voor later. Je wordt dan minder afhankelijk van saldering, je verlaagt je terugleverboetes en je bent ook nog eens duurzaam bezig. Met de plug-in batterij van HomeWizard is dat ook nog eens gemakkelijker dan ooit.

Je kunt de plug-in batterij van HomeWizard namelijk in gebruik nemen zonder dat er een installateur aan te pas hoeft te komen. Je sluit hem aan op het stopcontact, maakt verbinding met wifi en je bent al klaar. Dankzij de eenvoudige installatie en beperkte afmetingen, is de plug-in batterij geschikt voor elk huis. Hij werkt bovendien met elk merk zonnepanelen en omvormer. Ook ben je niet gebonden aan een energieleverancier en betaal je geen maandelijkse kosten.

P1 Meter en HomeWizard Energy-app

De Plug-In Battery werkt draadloos samen met de P1 Meter die je op je slimme meter in je meterkast aansluit. Heb je die nog niet, dan moet je die ook nog aanschaffen voor een bedrag van 24,95 euro. De P1 Meter zorgt ervoor dat de batterij alleen wordt opgeladen wanneer er een overschot aan stroom is en alleen stroom levert wanneer dat nodig is. Dit wordt automatisch via de bijbehorende HomeWizard Energy-app op je iPhone geregeld.

Die HomeWizard Energy-app geeft je directe feedback over wat er allemaal precies gebeurt. Zo zie je in een oogopslag of de batterij oplaadt of niet, hoeveel stroom er nog in zit en hoe je verbruik eruitziet. De app werkt snel en synchroniseert uitstekend met de Plug-in batterij van HomeWizard. Je krijgt al snel een heel duidelijk beeld van je eigen energiegedrag.

Capaciteit en kosten

De Plug-in batterij van HomeWizard heeft een capaciteit van 2,7 kWh en is daarmee geschikt voor kleinere huishoudens. Een gemiddeld huishouden verbruikt ’s nachts tussen de 2 en 5 kWh, dus met één batterij kom je al een heel eind. Heb je toch meer nodig, dan kun je eenvoudig één of meerdere batterijen stapelen. Dat kan ook nog op een later moment.

Je koopt de Plug-in batterij van HomeWizard voor een bedrag van 1395 euro. HomeWizard geeft aan dat je deze investering in ongeveer zes jaar terugverdient. Vergeleken met andere thuisbatterijen is de prijs relatief laag, dus het is een goede optie als je het voor het eerst wilt gaan proberen.