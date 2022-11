Binnenkort kun je Instagram-berichten plannen (maar niet iedereen)

Het is behoorlijk vervelend dat je geen berichten kunt plannen in Instagram. Maar dankzij een update komt daar binnenkort verandering in!

Berichten plannen in Instagram

Het was altijd al een doorn in het oog bij Instagram-gebruikers. Op Facebook kun je al vrij lang je social media-posts inplannen via de Meta Business Suite, maar bij Instagram is deze optie een groot gemis. Maar niet voor lang meer! Want het account @Creators kondigde aan dat de app het plannen van berichten in Instagram gaat ondersteunen.

Dit is ontzettend handig voor mensen met een overvolle agenda of voor iedereen die het sociale medium professioneel gebruikt. Je kunt na de update dan een week aan berichten op Instagram plannen en vervolgens lekker vakantie nemen! Jammer genoeg komt de functie (nu nog) niet voor iedereen beschikbaar.

Instagram-posts plannen: zo doe je dat

Met de planner voor Instagram-posts kun je als maker verschillende Reels en foto’s inplannen om automatisch op Instagram te posten. Daarbij kan je maximaal 75 dagen vooruit werken. De afgelopen tijd konden sommige gebruikers al kennismaken met deze functie. Nu gaat Instagram het inplannen van berichten naar meer gebruikers van de app uitrollen.

Als jij één van de gelukkigen bent, ga je bij een gemaakte post naar ‘geavanceerde instellingen’. Daar kun je de nieuwe functie aanvinken. Je vindt de functie onder het kopje ‘Dit bericht plannen’. Vervolgens tik je op de juiste datum en de tijd wanneer je bericht de wereld in geslingerd mag worden.

Onder het kopje ‘geplande inhoud’ (in het menu van Instagram), vind je alle ingeplande berichten. Of de functie ooit beschikbaar zal zijn voor elke gebruiker valt nog te bezien. Instagram heeft nog niets gezegd over een volledige uitrol naar elke gebruiker.

Meer over Instagram

In dezelfde post waarin het plannen van berichten in Instagram wordt aangekondigd, zien we ook ‘Achievements’. Dit wordt een soort van beloningssysteem om makers te stimuleren nóg meer te posten.

Content-creators kunnen deze ‘Achievements’ vrijspelen door specifieke acties uit te voeren. Denk hierbij aan het samenwerken met een andere maker of het maken van interactieve posts met polls. Zo leer je ook als beginner op een leuke manier alle mogelijkheden van Instagram kennen. Hoop jij dat je deze functies kan gebruiken?

