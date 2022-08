Té veilig: Amerikaanse geheime dienst wil Apple’s Berichten-app verbieden

De geheime dienst van de Verenigde Staten overweegt een verbod op Apple’s Berichten-app voor zijn medewerkers. De reden: de dienst is té veilig Lees in dit artikel wat er aan de hand is.

Capitool-bestorming zorgt voor controverse

In verband met de huidige controverse over gewiste sms-berichten in verband met de opstand van 6 januari bij het Capitool, overweegt de geheime dienst van de Verenigde Staten om Apple’s Berichten-app op de zwarte lijst te zetten voor hun medewerkers.

De aanleiding is dat de versleuteling van de communicatie-app van Apple té veilig blijkt te zijn. Een heel opvallende reden voor de geheime dienst van de Verenigde Staten, toch?

Berichten werknemers geheime dienst verdwenen

De wereld stond in vuur en vlam toen op 6 januari 2021 het Capitool in Washington, de hoofdstad van de Verenigde Staten, bestormt werd naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van de presidentsverkiezing. Naast eeuwig durende rechtszaken van alle betrokkenen, is ook Apple genoemd in de nasleep van deze ondemocratische machtsgreep.

Er ontbraken namelijk sms-berichten bij werknemers van deze Amerikaanse ‘Secret Service’. Het opmerkelijke: Apple’s encryptie van berichten is zó goed, dat de berichten zelfs door de geheime dienst niet meer terug te halen zijn. Er wordt nu overwogen om Apple’s Berichten-app hierom te verbannen.

Waarom de berichten van werknemers verdwenen

De berichten verdwenen toen de geheime dienst bezig was met het doorvoeren van technische verbeteringen. Alle berichten werden daarbij centraal opgeslagen en reservekopieën kwamen in de digitale kluis te liggen. Maar, de berichten van Apple’s Berichten-app overleefden deze tijdelijke verhuizing niet door de geavanceerde encryptie.

Toen de werknemers het daarbovenop nalieten om handmatig een back-up van hun gegevens te maken voordat hun telefoons werden gewist, verloor de geheime dienst een deel van de berichten. Dat is een flinke beperking in het onderzoek naar de gebeurtenissen van 6 januari. Opvallend? Zeker! In principe heeft Apple de geheime dienst verslagen op het gebied van digitale veiligheid.

Reactie op verdwenen berichten van geheime dienst

Om een dergelijk fiasco in de toekomst de voorkomen, is de geheime dienst aan het overwegen om communicatie via Apple’s Berichten-app te verbieden. Er zou enkel nog gecommuniceerd mogen worden via officiële interne kanalen.

Daarnaast hebben deskundigen hun verbazing uitgesproken over het feit dat de geheime dienst de gegevens van Amerika’s geheime dienst niet kon bewaren. Deze verbazing is extra opvallend gezien het feit dat naast de missie om de president te beschermen, de geheime dienst ook veel complexe cyber-onderzoeken leidt.

