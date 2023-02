Spijt van je appje? Zo bewerk je verstuurde berichten op WhatsApp

Spijt van je appje, of een gênante tikfout gemaakt? Straks is dat minder erg: WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee je verstuurde berichten toch nog kan bewerken.

Verstuurde berichten bewerken in WhatsApp

WhatsApp werkt aan een nieuwe update, waarmee het mogelijk wordt om verstuurde berichten tóch nog te bewerken. Eerder was het al mogelijk om verstuurde berichten te verwijderen, maar nu komt daar dus een bewerkingsfunctie bij. Super handig om bijvoorbeeld spelfouten achteraf nog even aan te passen.

Deze nieuwe functie is vergelijkbaar met de functies van Telegram en iMessage. Bij deze apps was het al mogelijk om verzonden berichten achteraf te bewerken. Bij iMessage zie je de bewerkingsgeschiedenis van het bericht en heb je maar een beperkt aantal minuten om het bericht aan te passen. Hoe zit dit bij WhatsApp?

WhatsApp geeft je 15 minuten om bericht aan te passen

Ook bij WhatsApp kan je niet onbeperkt je berichten bewerken. Na het versturen van het bericht heb je 15 minuten om de inhoud van het bericht aan te passen, daarna vervalt de optie. Het aanpassen van een bericht gebeurt overigens niet ongezien: na het bewerken van het appje verschijnt het label ‘Gewijzigd’ bij het bericht.

In tegenstelling tot iMessage is het bij WhatsApp niet mogelijk om de bewerkingsgeschiedenis van het bericht te bekijken. De bewerkingsoptie wordt (voorlopig) alleen uitgebracht voor het bewerken van losse berichten, onderschriften onder foto’s, video’s en documenten kunnen niet aangepast worden.

De nieuwe functie is dus voornamelijk bedoeld om kleine spelfouten in recente berichten op WhatsApp te bewerken. Zijn de 15 minuten die je hebt om het bericht te bewerken verstreken, maar wil je het bericht nog aanpassen? Dan kan je het bericht het best verwijderen en helemaal opnieuw versturen. Lees hier hoe je een bericht op WhatsApp verwijdert.

Zo pas je een bericht op WhatsApp aan

Het aanpassen van een bericht wordt dus eindelijk mogelijk op WhatsApp, maar hoe werkt dat precies? Je bericht bewerken op WhatsApp gaat op de volgende manier:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar het gesprek waarin je het bericht wilt aanpassen; Houd je vinger een paar seconden op het verzonden bericht; Kies voor ‘Wijzig’.

Hierna kan je het bericht dus wijzigen zoals je zelf wilt. Lukt het je niet om het bericht te bewerken? Check dan of je de nieuwste versie van WhatsApp op je iPhone hebt geïnstalleerd en of je bericht niet langer dan 15 minuten geleden verstuurd is.

Nieuwe bewerkingsfunctie verschijnt binnenkort

De nieuwe functie om berichten te bewerken is nu uitgebracht voor de bèta versie van WhatsApp op iPhone. Dat betekent dat WhatsApp de functie nu aan het testen is. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de nieuwe functie al snel voor alle iPhone-gebruikers verschijnt.

Om WhatsApp op je iPhone te installeren of te updaten, moet je telefoon wel op iOS 12 of later draaien. Anders is het niet mogelijk om de nieuwe updates te installeren. Moet je je iPhone nog updaten? Eerder legden we je uit hoe je jouw iPhone altijd up-to-date houdt!

