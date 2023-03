Via WhatsApp bellen op je iPhone? In iOS 16.4 wordt het nóg beter

In iOS 16.4 wordt het bellen via WhatsApp op je iPhone nog beter. Ben je benieuwd naar de nieuwe functie? iPhoned legt de nieuwe feature uit.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe belfunctie in iOS 16.4

Het duurt niet lang meer voordat iOS 16.4 wordt gelanceerd. Vandaag verscheen de RC van iOS 16.4 (Release Candidate), de laatste testversie voor de definitieve release. Er is inmiddels al veel duidelijk over iOS 16.4 en welke functies we kunnen verwachten in de nieuwste iOS-versie. Zo komt er weer een nieuwe reeks emoji’s naar je iPhone en wordt het eindelijk mogelijk om notificaties van Safari te ontvangen.

Lees ook: Nieuwe functie WhatsApp (Web): zo verberg je dat je online bent

In iOS 16.4 krijgt ook het bellen via internet een nieuwe functie. Met deze nieuwe belfunctie, ook wel ‘Stemisolatie’ of ‘Voice Isolation‘, wordt achtergrondgeluid weggefilterd tijdens een telefoongesprek. Zo is jouw stem tijdens een telefoongesprek duidelijker te verstaan en zijn irritante geluiden op de achtergrond minder storend hoorbaar. Handig in een drukke straat bijvoorbeeld!

Stemisolatie werkt ook met bellen via WhatsApp

De nieuwe functie werkt met alle apps die draaien op iOS 16.4 of nieuwer. Zo is het dus ook mogelijk om tijdens het bellen via WhatsApp stemisolatie aan te zetten. Hierdoor wordt bellen via WhatsApp op je iPhone een stuk gemakkelijker, zeker als je vanuit een drukke ruimte belt. Je zet stemisolatie op de volgende manier aan:

Start een telefoongesprek op je iPhone, bijvoorbeeld via WhatsApp; Open het bedieningspaneel van je iPhone; Ga naar ‘Modus’; Kies tot slot voor ‘Stemisolatie’.

Zie je de nieuwe functie nog niet? Check dan of je iPhone al draait op iOS 16.4. De update komt eind maart 2023 uit. Hoe je jouw telefoon updatet naar de nieuwste iOS-versie, legden we je eerder hier al uit. De nieuwe functie kan ook met andere apps zoals FaceTime en Skype worden gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iOS verschijnt waarschijnlijk volgende week

Bellen via je iPhone wordt in iOS 16.4 dus weer een stukje gemakkelijker. Het is waarschijnlijk niet lang meer wachten op de nieuwe iOS-update. Meestal brengt Apple de tussentijdse updates voor de iPhone uit op een maandag of dinsdag. Dit betekent dat we iOS 16.4 mogelijk volgende week al kunnen installeren, op 27 of 28 maart.

Lees ook: Nieuwe update WhatsApp: videobellen véél beter door deze functie

Wil je weten wat je nog meer van iOS 16.4 kan verwachten? De Homekit-app krijgt eindelijk een update, waarmee alle problemen rondom de app verholpen moeten worden. Daarnaast wordt de Podcast-app weer een stukje beter en werkt Apple aan nieuwe automatische beveiligingsupdates. Ben je benieuwd hoe? Lees dan wat er allemaal nieuw was in de eerste bèta van iOS 16.4.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!