De redactie van iPhoned krijgt regelmatig de vraag voorgelegd of het is toegestaan om achter het stuur te bellen. Het korte antwoord daarop is “Ja”, mits je je iPhone in een telefoonhouder plaatst. Doe je dit niet, dan riskeer je een hoge boete. Dit artikel gaat over bellen achter het stuur en smartphonegebruik onderweg.

Bellen achter het stuur: wat mag wel, en wat niet?

De Rijksoverheid is vrij duidelijk als het op telefoongebruik in de auto aankomt: “Als u autorijdt, mag u geen mobiele telefoon vasthouden”. In deze uitspraak is met name het woord “vasthouden” heel belangrijk. De uitspraak geeft immers niet aan dat je achter het stuur helemaal geen telefoon mag bedienen: je mag ‘m simpelweg niet vasthouden.

In de praktijk komt er daarom op neer dat je je iPhone onderweg in een houder moet plaatsen. Zo kun je tijdens het rijden bijvoorbeeld een alternatieve route van je navigatie-app accepteren, of een tussenstop toevoegen. Ook spraakbediening is toegestaan. iPhone-bezitters kunnen onderweg dus verzoekjes aan Siri doorgeven.

Hoef je onderweg dan nergens meer op te letten, zolang je iPhone maar in een houder zit? Nee, zeker niet. De stelregel is namelijk dat je onderweg geen gevaarlijke situaties mag veroorzaken. Wanneer jij al telefonerend over het wegdek slingert en zo andere weggebruikers in het nauw drijft ben je strafbaar, ook wanneer je iPhone in een dashboardhouder zit.

Boete voor bellen achter het stuur

Daarover gesproken, de boete voor bellen achter het stuur is niet mals. Wie onderweg haar of zijn telefoon vastheeft riskeert een boete van 250 euro. Brom- en snorfietsers zijn na overtreding 170 euro kwijt en fietsers moeten 95 euro overmaken naar de staatskas.

Het smartphoneverbod voor achter het stuur is sinds 1 juli 2019 flink uitgebreid. Sindsdien vallen alle mobiele elektronische apparaten namelijk onder de voorwaarden. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook navigatiesystemen, tablets en muziekspelers onderweg in een houder moeten zitten. Doe je dit niet, dan ben je strafbaar bezig.

In twee gevallen mag je wél bellen achter het stuur. Er zijn namelijk uitzonderingen gemaakt voor wanneer je in een stilstaande of geparkeerde auto zit. In de file, voor een verkeerslicht of op een parkeerplaats mag je het toestel dus wel vasthouden. Zodra je weer begint met rijden wordt het strafbaar.

Hoe zit het met de verzekering?

Tot slot is het vermeldingswaardig dat je niet verzekerd bent voor schade wanneer je druk telefonerend onderweg een ongeluk veroorzaakt. De harde eis is hierbij wel dat de verzekeraar in kwestie moet kunnen bewijzen dat jij jouw auto (en misschien die van anderen) in de prak hebt gereden, omdat je afgeleid was en de smartphone ten tijden van het ongeluk in je handen had. Indien de verzekeraar dit voor elkaar krijgt, draai jij voor de kosten op.

CarPlay is maandthema van februari 2021

De hele maand februari staat iPhoned in het teken van CarPlay, Apples besturingssysteem voor achter het stuur. We duiken in de mogelijkheden van CarPlay, leggen uit hoe installeren werkt, vergelijken het met concurrent Android Auto en geven aan waarom een telefoonhouder zo belangrijk is.