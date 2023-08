Je baas beledigen in een WhatsApp-groep? Dan word je ontslagen!

Wie zich in schuldig maakt aan het beledigen van zijn baas of collega’s in een privé WhatsApp-groep, loopt het risico om op staande voet te worden ontslagen.

Je baas beledigen in WhatsApp-groep

Wanneer je collega’s grof gaat beledigen in een besloten WhatsApp-groep (met racistische, seksistische en tot geweld aanzettende opmerkingen), kun je op staande voet worden ontslagen.

Het lijkt erop dat je je alleen in uitzonderlijke gevallen op de vertrouwelijkheid van zo’n WhatsApp-groep kunt beroepen. Bezint dus eer je begint en denk altijd even goed na voordat je berichten deelt met je collega’s!

Stevige beledigingen en dreigen met geweld

Het beledigen van collega’s in een WhatsApp-groep van bevriende werknemers van TUIfly in Hannover-Langenhagen, heeft onlangs geleid tot ontslag op staande voet. Een van de leden deelde een Word-document in de groep, dat uiteindelijk bij de ondernemingsraad terechtkwam.

Het document bevatte racistische, seksistische en stevig beledigende uitspraken zoals “onze piloten moeten allemaal vergast worden” en “ik verlang naar de dag dat deze plek in brand vliegt”. Dit beledigen in een besloten WhatsApp-groep leidde tot ontslag op staande voet.

Privé WhatsApp-groep is niet per se privé

De betroffen persoon stapte naar de rechtbank, in eerste instantie met succes. De regionale arbeidsrechtbank stelde dat de betrokkenen ervan uit mochten gaan dat hun uitspraken in de WhatsApp-groep vertrouwelijk waren. Dat zou betekenen dat ze daar probleemloos alles kunnen zeggen.

De federale arbeidsrechtbank was het hier echter niet mee eens en stelde dat het afhangt van de inhoud van de berichten, en van de grootte en de samenstelling van de WhatsApp-groep. In het geval van stevig beledigen van werknemers in een WhatsApp-groep valt openbaarmaking namelijk te verwachten, aldus de federale arbeidsrechtbank.

