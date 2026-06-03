Apple verklapt: dit wordt het belangrijkste thema van iOS 27 (én iPadOS 27)

Apple presenteert iOS 27 op 8 juni tijdens editie 2026 van het jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC en dit wordt het belangrijkste thema.

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Dit wordt het belangrijkste thema van iOS 27

Apple heeft de WWDC van dit jaar inmiddels aangekondigd met de nieuwe slogan ‘All systems glow‘. Dit is een woordspeling op de uitdrukking ‘all systems go’ en verwijst zeer waarschijnlijk naar het nieuwe ontwerp van Siri in iOS 27 en in iPadOS 27, dat het belangrijkste thema wordt.

We verwachten zowel een aparte Siri-app als een nieuwe zoekbalk in het Dynamic Island van de iPhone. Beide functies zouden een donker kleurenschema met oplichtende elementen krijgen. Dit was afgelopen week al te zien is op uitgelekte afbeeldingen.

De vorige slogan van Apple voor WWDC 2026 was ‘Coming bright up’. Die slogan en de afbeeldingen voor het evenement verwijzen ook allemaal naar het nieuwe ontwerp van Siri, het belangrijkste thema van iOS 27.

Zo gaat de nieuwe Siri eruit zien

Siri krijgt in iOS 27 dus een compleet nieuwe app en ook een nieuwe zoekbalk. Het idee is dat je Siri niet alleen gebruikt voor simpele opdrachten, maar ook voor langere gesprekken en ingewikkeldere vragen. De nieuwe app lijkt dan ook sterk op bekende AI-chatbots zoals ChatGPT.

Je ziet eerdere gesprekken terug, kunt berichten typen en zelfs bestanden of afbeeldingen toevoegen aan een vraag. Daardoor voelt Siri veel minder als de klassieke spraakassistent en veel meer als een slimme AI-helper. Dit verklaart dat de vernieuwde Siri het belangrijkste thema is van iOS 27.

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WWDC 2026

WWDC 2026 met Siri als belangrijkste thema gaat van start met de keynote van Apple op maandag 8 juni om 19u Nederlandse tijd. Het bedrijf zal op die dag iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 onthullen. De conferentie duurt tot en met vrijdag 12 juni, met honderden ontwikkelaarssessies die online worden gedeeld.

De keynote wordt live gestreamd op Apple.com, in de Apple TV-app en op YouTube. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!