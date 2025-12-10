Dit wordt de belangrijkste iPhone van 2026 (en die is erg opvallend)

Apple brengt volgend jaar weer een nieuwe generatie van de iPhone uit, maar één iPhone wordt volgens geruchten het belangrijkst in 2026. Om dit toestel gaat het!

Belangrijkste iPhone van 2026

In 2025 heeft Apple maar liefst vijf nieuwe iPhones uitgebracht. We zagen de iPhone 16e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en de compleet nieuwe iPhone Air. Volgens geruchten staan in 2026 opnieuw een reeks nieuwe iPhones verwachten. Apple trapt het jaar vermoedelijk af met de iPhone 17e, gevolgd door de iPhone 18-serie in het najaar. Die serie bestaat uit de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max én een nieuwe iPhone.

Het is de verwachting dat Apple in 2026 de eerste vouwbare iPhone uitbrengt. Het vouwbare toestel verschijnt samen met de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max in september. Welke naam de nieuwe iPhone krijgt is nog onduidelijk, al spreken geruchten al langer van de iPhone Fold. De kans is groot dat Apple uiteindelijk voor een andere benaming kiest, om de verschillen met concurrenten als de Samsung Fold en de Google Fold groter te maken.

iPhone Fold

De verwachtingen voor Apple’s vouwbare iPhone zijn hooggespannen. Zo is in een recent verslag van de International Data Corporation (IDC) te lezen dat in 2026 al 22 procent van de verkochte vouwbare smartphones vermoedelijk een iPhone is. Dat is een groot verschil met 2025, waar Samsung en Google nog het merendeel van de vouwbare toestellen verkopen. Het is bovendien de verwachting dat vouwbare smartphones veel populairder worden door de introductie van de iPhone Fold.

Apple werkt al jaren aan de iPhone Fold, dat een combinatie van de iPhone en iPad wordt. Het toestel krijgt een 5,5-inch scherm aan de buitenkant, opengeklapt heeft de iPhone Fold een 7,8-inch display aan de binnenzijde. Daarmee wordt het apparaat ongeveer even groot als de iPad mini 2021 en 2024. Volgens geruchten heeft de iPhone Fold opengeklapt een ‘dikte’ van slechts 4,8 millimeter, dat nog dunner is dan de behuizing van de iPhone Air.

Belangrijkste én duurste iPhone

Het belangrijkste onderdeel van de iPhone Fold wordt natuurlijk het scherm, waar je volgens geruchten geen vouw in ziet als deze is opengeklapt. Daarmee onderscheidt Apple zich van concurrenten als Samsung en Google, want bij toestellen van deze merken is de vouw vaak wel nog te zien in het display. Andere functies van de iPhone Fold zijn Touch ID, een C2-modem en twee 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde.

Voor de eerste vouwbare iPhone moet je in 2026 wel een flink bedrag neerleggen, want de verwachte startprijs is maar liefst 2400 dollar. De Europese prijs ligt waarschijnlijk nóg hoger, waardoor het geen toestel voor het grote publiek wordt. Dat maakt de iPhone Fold niet minder belangrijk, zo wordt een grote impact op de telefoonmarkt verwacht. Wil je op de hoogte blijven van de iPhone Fold? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je niks mist!