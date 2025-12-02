Dit wordt heel verrassend het belangrijkste Apple-product van 2026

Apple brengt in december nieuwe software uit, maar nieuwe hardware verwachten we pas in 2026 – dit wordt dan het belangrijkste Apple-product.

Het belangrijkste Apple-product van 2026

Het komt niet vaak voor dat Apple producten in volledig nieuwe categorieën lanceert. Elk jaar brengt het bedrijf een heleboel nieuwe hardware op de markt, maar over het algemeen verschijnen er vernieuwde iPhones, iPads, Macs en producten in andere bestaande lijnen. De laatste ‘nieuwe’ productcategorie die erbij is gekomen, was de Apple Vision Pro.

Geruchten wijzen erop dat er in 2026 mogelijk weer een heel nieuwe introductie aankomt: Apple Glasses (of Glass). Hoewel het product waarschijnlijk pas in 2027 op de markt komt, meldt Bloomberg dat Apple Glasses dit jaar als sneak preview zou kunnen onthullen. En dan is het gelijk het belangrijkste Apple-product van 2026.

De introductie van een gloednieuwe productcategorie trekt sowieso al veel aandacht, maar Apple Glasses zou om twee extra redenen extra populair kunnen worden. Het zorgt er ten eerste misschien voor dat slimme brillen meer mainstream worden. Ten tweede is dit het eerste product van Apple dat volledig gericht is op AI.

Apple maakt slimme brillen mogelijk meer mainstream

Slimme brillen worden weliswaar populairder, maar staan ook nog steeds in de kinderschoenen. Ray-Ban Meta is momenteel marktleider. Toch is het nog steeds een nicheproduct voor early adopters. De lancering van Apple Glasses zou de categorie een stuk populairder kunnen maken. Apple heeft een sterke staat van dienst op dit gebied. De iPod, iPad en Apple Watch waren niet de eerste producten in hun categorieën, maar ze hebben zeker wel bijgedragen aan het succes ervan.

Apple Glasses zou hetzelfde kunnen doen, hoewel dat natuurlijk niet gegarandeerd is. Het product zou ook in de voetsporen kunnen treden van de Apple Vision Pro, die niet zo’n grote impact op de VR-markt heeft gehad als verwacht. Een groot voordeel is echter dat de Apple Glasses een stuk goedkoper wordt en op de markt komt als iPhone-accessoire.

Het eerste Apple-product dat volledig is gericht op AI

Een andere reden waarom het product veel aandacht zal krijgen, is dat dit het eerste Apple-product is dat volledig is gericht op AI. De slimme bril van Apple zal in tegenstelling tot andere producten sterk afhankelijk zijn van Siri en AI-functies, en het is een hardwarecategorie die vóór AI nog niet bestond. De krachtige AI-upgrades die binnenkort naar Siri komen, maken vermoedelijk een groot deel uit van de Apple Glasses-ervaring.

Apple Glasses zal dus om meerdere redenen de aandacht trekken: een gloednieuwe productcategorie, met het potentieel om slimme brillen mainstream te maken, en het eerste Apple-product dat volledig is gericht op AI. Het blijft alleen nog afwachten of die aandacht ook leidt tot succes. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!