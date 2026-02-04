Belangrijkste AirTag 2-functie werkt alleen met deze iPhones en Apple Watches

iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

4 februari 2026, 17:13
Een van de belangrijkste AirTag 2-functies werkt niet zonder meer met alle iPhones en Apple Watches – alleen deze modellen worden ondersteund.

AirTag 2-functie alleen voor deze iPhones en Apple Watches

Eén van de belangrijkste nieuwe functies van de AirTag 2 is een groter bereik voor Nauwkeurig Zoeken. Met de AirTag 2 werkt Nauwkeurig zoeken tot zo’n 1,5 keer verder weg in vergelijking met de originele AirTag. Dat geldt helaas niet voor alle iPhones en Apple Watches, want alleen de nieuwste modellen hebben ondersteuning voor de verbetering.

Op een nieuwe supportpagina van Apple staat dat Nauwkeurig zoeken op de Apple Watch Series 9 en later en Apple Watch Ultra 2 en later werkt met de AirTag 2. Bij de iPhone is voor dit grotere bereik een iPhone 15 of nieuwer nodig. Ben je benieuwd of jouw apparaat werkt met de nieuwe functie van de AirTag 2? Deze devices hebben ondersteuning voor het grotere bereik van Nauwkeurig Zoeken:

iPhone:

Apple Watch:

Het is voor het eerst dat de Apple Watch werkt met Nauwkeurig Zoeken bij de AirTag. Met watchOS 26.2.1 is Nauwkeurig Zoeken beschikbaar gekomen op de Apple Watch Series 9 en nieuwer voor de AirTag 2. De eerste generatie van de AirTag werkt niet met nauwkeurig zoeken op de Apple Watch. Apple heeft niet aangegeven waarom deze functie niet werkt met de originele AirTag. Het is wel zo dat de nieuwe AirTag is uitgerust met de tweede generatie Ultra Wideband-chip van Apple. De originele AirTag heeft de eerste generatie Ultra Wideband-chip van Apple.

airtag 1 2

Nauwkeurig Zoeken

Nauwkeurig Zoeken kan je naar de exacte locatie van een item met een AirTag leiden door je een richtingspijl en je afstand tot de AirTag te tonen op een compatibele iPhone en nu ook op een compatibele Apple Watch.

De functie bestond al op de bovenstaande Apple Watch-modellen voor het vinden van een iPhone 15 of nieuwer, maar tot nog toe was Nauwkeurig Zoeken op de Apple Watch niet mogelijk voor het vinden van een AirTag. Helaas werkt de functie op de Apple Watch dus nog steeds niet met de eerste generatie AirTag die in 2021 is uitgebracht.

airtag 2 functies

Zo werkt het

Om Nauwkeurig Zoeken te gebruiken om een AirTag van de tweede generatie te vinden met een compatibele Apple Watch, moet de watch watchOS 26.2.1 of hoger hebben.

Hoe je de functie instelt, volgens Apple:

  1. Ga op je Apple Watch naar het Bedieningspaneel (druk op zijknop);

  2. Scrol naar beneden en tik op ‘Wijzig’;

  3. Tik linksboven op het plusteken;

  4. Scrol naar beneden en tik op ‘Zoek objecten’;

  5. Tik op ‘Zoek AirTag’;

  6. Nu tik je op ‘Kies’ en selecteer je een object;

  7. Tik op de knop ‘Gereed’ en tik vervolgens op ‘Klaar’.

AirTag 2-functie

Hoe je de functie gebruikt, volgens Apple:

  • Ga op je Apple Watch naar het Bedieningspaneel;
  • Scrol naar beneden en tik op de knop ‘Zoek AirTag’;
  • Volg de instructies op het scherm en loop dan rond totdat je Apple Watch verbinding maakt met de AirTag.
  • Volg de afstands- en richtingsinformatie op je Apple Watch. Als je in de buurt van je AirTag bent wordt het horlogescherm groen.

Op de iPhone 15 en nieuwer werkt Nauwkeurig Zoeken via de Zoek mijn-app van Apple. Ga daar naar ‘Objecten’ en tik op de AirTag. Kies voor ‘Zoeken’ om de precieze afstand tussen jou en de AirTag te zien. Op de iPhone 11 en nieuwer zie je Nauwkeurig Zoeken bij zowel de AirTag 1 als 2, op de Apple Watch werkt Nauwkeurig Zoeken alleen bij de AirTag 2. Ben je van plan om de AirTag 2 te halen? Bekijk hier waar je de tracker al kunt halen:

Bekijk AirTag 2 bij MediaMarkt

Bekijk AirTag 2 bij Bol.com

Bekijk AirTag 2 bij Coolblue

Bekijk AirTag 2 bij Amazon

