Let op: deze belangrijke iPhone-functie staat straks standaard aan

iOS 26.4 is de volgende grote iPhone-update en Apple is van plan om een belangrijke beveiligingsfunctie vanaf dan standaard in te schakelen.

Deze iPhone-functie staat straks standaard aan

De functie waar we het over hebben, is niet nieuw en heet ‘Bescherming voor gestolen apparaat‘. Apple lanceerde deze functie namelijk al aan het begin van 2024. De functie voor diefstalpreventie was tot nog toe altijd optioneel.

Bescherming voor gestolen apparaat

Vanaf iOS 26.4 wordt Bescherming voor gestolen apparaat standaard ingeschakeld voor alle iPhone-gebruikers. De functie vereist extra authenticatie via Face ID of Touch ID om toegang te krijgen tot bepaalde iPhone-functies. Denk aan de app Wachtwoorden, de modus Verloren in Zoek mijn, Safari-aankopen en meer. Sommige functies worden zonder authenticatie volledig uitgeschakeld, terwijl andere een beveiligingsvertraging van een uur hebben.

Het support-document van Apple waarin de beveiligingsfunctie die binnenkort standaard aan staat op je iPhone wordt uitgelegd, zegt het volgende:

“Met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ gelden voor sommige functies en acties extra beveiligingsvereisten wanneer je iPhone zich niet op bekende locaties (zoals thuis of op het werk) bevindt. Deze vereisten helpen om te voorkomen dat iemand die je iPhone heeft gestolen en je toegangscode kent, kritieke wijzigingen kan aanbrengen voor jouw account of apparaat.”

“Beveiligingsvertraging: voor sommige beveiligingsacties, zoals het wijzigen van je Apple Account-wachtwoord, moet je daarnaast een uur wachten en vervolgens een aanvullende authenticatie via Face ID of Touch ID uitvoeren.”

“Biometrische authenticatie via Face ID of Touch ID: voor sommige acties, zoals het bekijken van bewaarde wachtwoorden en creditcards, is een biometrische authenticatie met Face ID of Touch ID vereist, zonder toegangscode als alternatieve optie of ander middel om op terug te vallen. Zo weet je zeker dat alleen jij toegang hebt tot deze functies.”

Hier vind je de functie

Zoals bij de meeste beveiligingsfuncties zijn er voor- en nadelen. Aangezien deze functie na de volgende update standaard staat ingeschakeld op je iPhone, is de mening van Apple hierover in de loop der tijd veranderd. In iOS 17.3 was de functie optioneel, dus de meeste gebruikers hebben deze waarschijnlijk nooit geprobeerd. Dit verandert in iOS 26.4, maar uitschakelen kan nog steeds op de volgende manier:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Face ID en toegangscode’; Voer je toegangscode in en scrol iets naar beneden; Tik op ‘Bescherming voor gestolen apparaat’; Schakel ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ uit.

