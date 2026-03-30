Let op: deze belangrijke functie staat in iOS 26.4 standaard aan op je iPhone

Als je iOS 26.4 heb geïnstalleerd, is er een belangrijke functie die standaard staat ingeschakeld op je iPhone – dit moet je erover weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze belangrijke functie staat in iOS 26.4 standaard aan

De belangrijke functie waar we het over hebben, heet ‘Bescherming voor gestolen apparaat’. Apple introduceerde deze functie ter voorkoming van diefstal begin 2024. De functie was toen optioneel, omdat deze extra beperkingen met zich meebracht die voor de gemiddelde gebruiker onhandig konden zijn. In iOS 26.4 schakelt Apple ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ echter standaard in voor alle gebruikers.

Met ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ gelden er voor bepaalde functies en acties extra beveiligingsvereisten wanneer je iPhone zich niet op bekende locaties zoals thuis of op het werk bevindt. Deze vereisten helpen voorkomen dat iemand die je iPhone heeft gestolen en je toegangscode kent, ingrijpende wijzigingen aanbrengt in je account of op je iPhone.

Tekst gaat verder onder de video.

Beveiligingsvereisten

Een van die extra beveiligingsvereisten is biometrische verificatie via Face ID of Touch ID. Voor bepaalde handelingen, zoals het openen van opgeslagen wachtwoorden en creditcards, is biometrische verificatie via Face ID of Touch ID vereist, en wel zonder alternatief of terugvaloptie in de vorm van een toegangscode. Zodoende heb jij alleen toegang tot deze functies.

Een andere extra beveiligingsvereiste is beveiligingsvertraging. Bij sommige beveiligingsacties, zoals het wijzigen van het wachtwoord van je Apple-account, moet je dan eerst een uur wachten en vervolgens een extra Face ID- of Touch ID-verificatie uitvoeren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Automatisch ingeschakeld

Zoals bij de meeste beveiligingsfuncties zijn er ook bij deze belangrijke functie voor- en nadelen. Kennelijk vindt Apple inmiddels dat ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ meer voordelen heeft dan nadelen. Tot nog toe was deze belangrijke functie optioneel, waardoor de meeste gebruikers deze waarschijnlijk nooit hebben geprobeerd. Met iOS 26.4 staat de functie nu ingeschakeld. Uiteraard kun je er wel nog voor kiezen om de functie uit te schakelen. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Privacy en beveiliging’; Scrol naar beneden; Tik op ‘Bescherming voor gestolen apparaat’; Schakel ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ uit.

Wil je niets missen van toekomstige belangrijke functies en software-updates van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!