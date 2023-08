Beeper: al je chats in één app – dit moet je weten

De app Beeper maakt het mogelijk om vanuit één app al je chats te beheren. Je kunt er tot 15 verschillende chat-diensten in kwijt en je krijgt meer mediaopties tot je beschikking. In dit artikel lees je wat je moet weten over Beeper!

Beeper: al je chats in één app

De kans is groot dat je meerdere chat-diensten gebruikt, zoals WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Signal en Telegram. Hoewel het geen enorm probleem is om hier op je iPhone afzonderlijke apps voor te gebruiken, zou het toch ook best handig zijn om al die chats in één app te beheren. Beeper gaat hier voor zorgen.

Je vindt al je chats in de inbox van de Beeper-app en je kunt bovendien met één zoekopdracht direct in al je chats zoeken. Een bericht schrijven en vervolgens inplannen om op een bepaalde tijd via de chat-dienst van je keuze te versturen is ook mogelijk. Helaas kun je je momenteel alleen nog maar aanmelden voor Beeper, waarna je op een wachtlijst wordt geplaatst.

Rich Communication Services (RCS) op je iPhone

Beeper maakt gebruik van Rich Communication Services (RCS), een uitgebreide vorm van sms die tot nog toe niet op iPhones wordt ondersteund. iMessage biedt min of meer dezelfde functies als RCS, maar is niet platformoverschrijdend compatibel met Android-telefoons. De nieuwe update van Beeper zal daar verandering in brengen. Het wordt dan ook mogelijk om emoji’s te sturen, ongeacht of verzender en ontvanger op iOS of op Android zitten.

Wil je Beeper zo snel mogelijk uitproberen? Download dan nu de app en meld je aan. Je komt dan op de wachtlijst terecht en krijgt automatisch bericht wanneer je aan de beurt bent!

